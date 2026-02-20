La historia detrás de la foto al expríncipe Andrés saliendo de comisaría

El Palacio de Buckinham supo a primera hora de este jueves que tenía ante sus ojos la mayor crisis reputacional de su historia reciente. El expríncipe Andrés acababa de ser detenido y trasladado a una comisaría, acusado de conducta inapropiada en cargo público, por sus turbias relaciones y manejos con el multimillonario pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. Durante todo el día, los medios de comunicación ilustraban la noticia con imágenes de archivo del hermano del rey Carlos III. Pero todo cambió pasadas las 20 horas en la España peninsular. Phil Noble, fotógrafo de Reuters, capturó a Andrés Mountbatten-Windsor (nombre civil del expríncipe) en el asiento trasero de un coche mientras abandonaba las dependencias policiales con una expresión facial que transmitía entre temor y desconcierto.

La imagen se viralizó en redes sociales a los pocos minutos de su publicación y pasó a ocupar la portada de los principales medios británicos e internacionales, como The New York Times o EL PAÍS. Este viernes, Noble ha explicado cómo fue la intrahistoria hasta que logró sacar la foto que ha dado la vuelta al mundo. En un vídeo publicado por Reuters, el camarógrafo relata las dificultades para averiguar en qué comisaría estaba prestando declaración el que un día fue el hijo consentido de la reina Isabel II.

Noble se encontraba en el norte de Inglaterra, a unas cinco en coche sin tráfico del condado de Norfolk, donde fue detenido Andrés. Cuando recibieron la noticia, recibió la orden de ponerse a conducir hacia el sur, sin saber todavía en qué comisaría se encontraba el exmiembro de la casa real británica. “Esta era la cuarta o quinta comisaría que visitábamos en el día. Cuando llegué, no parecía que dentro estaba pasando algo fuera de lo normal. No había apenas coches alrededor ni una actividad impropia de un día normal”, comienza relatando Noble. Ante esta situación, decidió coger su coche y poner rumbo al hotel, que estaba a una hora de su posición.

Pocos minutos después de su marcha, recibió la llamada de un compañero que le adviritó: “Acaban de llegar dos coches, creo que deberías volver”. Acto seguido, Noble dio media vuelta y, “apenas un minuto después de haber regresado”, se produjo el momento de la foto. Los dos vehículos arrancaron y el periodista disparó su cámara contra los dos coches. En el primero viajaban policías, pero en el segundo, un Range Rover negro, estaba el expríncipe Andrés.

Las portadas de los principales medios británicos tras el arresto del expríncipe Andrés. EFE

“Cuando haces fotos a personas que están en un coche, influyen muchas variables porque el reflejo puede afectar a la foto de diversas formas. Pero anoche fue uno de esos momentos especiales en los que sabía que le había capturado en una de las imágenes. Había sido un día largo y estaba cansado. Miré la foto y se la mostré a mi compañero para que comprobase que realmente se trataba de él. Realmente no me creía que le había hecho esa foto al expríncipe Andrés”, relata el experimentado fotógrafo. “No es la mejor foto de mi carrera, pero sí es una de las más importantes”.