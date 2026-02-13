Estados Unidos traslada a 5.700 yihadistas del ISIS de Siria a Irak

Fuerzas de seguridad iraquíes custodian a un yihadista del ISIS, este jueves en la prisión central de Al Karkh, en Bagdad.

Estados Unidos ha anunciado este viernes el final del proceso de traslado de prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) desde Siria hasta Irak, adonde han llegado más de 5.700 miembros de la formación en las últimas tres semanas, coincidiendo con el traspaso del control de algunas cárceles de las fuerzas kurdas a Damasco.

“La misión de traslado de 23 días comenzó el 21 de enero y llevó a que las fuerzas de EE UU transportaran con éxito a más de 5.700 hombres combatientes adultos del ISIS desde centros de detención en Siria a custodia iraquí“, informó en un comunicado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas inglés).

Según la nota, el proceso concluyó el jueves con un vuelo nocturno desde el noreste del territorio sirio.

Hace tres semanas, Washington informó de que trasladaría a Irak a hasta 7.000 de los 9.000 yihadistas presos en Siria para ayudar a garantizar su permanencia en instalaciones seguras.

El anuncio se produjo en medio de la implementación de un acuerdo entre Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza liderada por kurdos, que hasta ahora gestionaban las principales cárceles para yihadistas y campamentos para sus familiares en el noreste de Siria.

También el mes pasado, coincidiendo con una serie de enfrentamientos entre el Gobierno central y las FDS, se registraron fugas en al menos una cárcel con prisioneros del ISIS y en el infame campo de Al Hol, que alberga a miles de familiares de los terroristas.

El traslado de presos se produce dos días después de que EE UU anunciara la retirada de sus tropas de la base militar de Al Tanf, que estableció en 2014 en un cruce estratégico donde confluyen las frontera siria, jordana e iraquí.

La progresiva retirada estadounidense, que mantiene cerca de un millar de soldados en Siria, responde al acuerdo sellado entre la Administración de Donald Trump y el nuevo presidente sirio, Ahmed al Shara, cuyo ejército asumirá el control de las bases militares, así como la custodia de los presos yihadistas. El líder sirio, antiguo comandante de la rama local de Al Qaeda, asumió el mando del país tras poner fin en diciembre de 2024 a medio siglo de dictadura de la dinastía El Asad.

La salida de los marines deja a las Fuerzas Democráticas Sirias en una posición debilitada frente a Damasco conforme las tropas de Al Shara asumen progresivamente el control de los territorios en el noreste del país y pasan a liderar la lucha contra los rescoldos del ISIS. Las FDS se convirtieron en la punta de lanza y principales aliados en el terreno de la Coalición Internacional liderada por Washington para combatir al ISIS.

La ONU estima en 5.000 el remanente de los combatientes yihadistas del Estado Islámico aún activos en Siria, donde se ha registrado un repunte de ataques en los últimos meses. El pasado diciembre, dos soldados estadounidenses y un intérprete murieron en un ataque yihadista cerca de Palmira.