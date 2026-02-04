Estados Unidos ataca múltiples objetivos del ISIS en Siria

La operación forma parte de la represalia por un atentado del grupo terrorista Estado Islámico que mató a tres estadounidenses en diciembre en el país árabe

Las fuerzas de Estados Unidos en Oriente Próximo han perpetrado cinco nuevos ataques contra múltiples objetivos del Estado Islámico en Siria, incluido un almacén de armamento, según ha informado este miércoles el Comando Central (CentCom, por sus siglas en inglés), responsable de las operaciones de las tropas estadounidenses en esa región.

En un comunicado distribuido en redes sociales, el Comando Central ha indicado que los ataques se lanzaron entre el 27 de enero y el 2 de febrero, e incluyeron un centro de comunicaciones, un núcleo logístico y el almacén de armamento, que acogía 50 municiones de precisión.

“Haber atacado esos objetivos demuestra nuestro continuo interés y determinación para impedir el resurgimiento del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés, o Daesh, por su acrónimo en árabe) en Siria”, ha declarado el comandante del CentCom, el almirante Brad Cooper. “Actuando en coordinación con las fuerzas de la coalición para asegurarnos de que infligimos al ISIS una derrota duradera, haremos de Estados Unidos, la región y el mundo un lugar más seguro”, ha agregado.

Los ataques de estos últimos días forman parte de la Operación Golpe de Halcón, una misión de represalia para castigar un atentado del ISIS contra fuerzas estadounidenses y sus aliados sirios en Palmira (centro de Siria) el pasado 13 de diciembre, cuando se disponían a participar en una reunión con un dirigente local. Aquella emboscada resultó en la muerte de dos soldados de Estados Unidos y su intérprete civil, también de esa nacionalidad.

“Después de casi dos meses de operaciones, más de cincuenta terroristas del ISIS han muerto o han sido capturados” como resultado de esa operación, ha recordado el Comando Central en su comunicado. Entre ellos, apunta, figura Bilal Hasan al Yasim, considerado un “líder terrorista” conectado directamente con el autor del atentado del 13 de diciembre.

Estados Unidos mantiene cerca de un millar de soldados en Siria, como parte de una operación para impedir que resurja esta organización y recupere el dominio del territorio del que disfrutó en Irak y Siria en el pasado.

El atentado en Palmira se perpetró un mes después de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dirigente sirio, Ahmed al Shara. A raíz de esa visita, Damasco anunció la firma de un acuerdo de cooperación política para participar en la coalición encabezada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. Washington mantiene desplegadas tropas en el noreste de Siria desde hace una década, con el objetivo de impedir el resurgimiento del ISIS y para respaldar a la fuerza kurda en la zona.

Esa coalición ha llevado a cabo varias operaciones por aire y tierra para atacar supuestas posiciones del grupo radical islamista, en ocasiones con la participación de las fuerzas sirias. En vísperas de la visita de Al Shara a Washington, el Ministerio del Interior sirio lanzó una campaña contra células de esa organización yihadista por todo el país y detuvo a más de 70 sospechosos.