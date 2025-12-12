Un paracaidista australiano queda atrapado en la cola de un avión a 4.500 metros

Un paracaidista queda colgado de un avión a 4.500 metros en Australia y logra salvarse

El accidente aéreo ocurrió el pasado 20 de septiembre sobre el aeropuerto de Tully, en el estado de Queensland (Australia). La aeronave ‘Cessna Caravan’ transportaba a 17 paracaidistas para un salto en formación a 4.500 metros de altura.

Al comenzar la maniobra de despliegue, el mecanismo de activación del paracaídas reserva de uno de los profesionales, recibió un leve impacto con el ala izquierda de la aeronave, lo cual provocó su accionamiento.

El paracaidista fue arrastrado, golpeando con las piernas el estabilizador horizontal izquierdo, que sufrió daños importantes, mientras el paracaídas quedaba enredado en la cola del avión, dejándolo colgado bajo la aeronave.

Afortunadamente, el paracaidista consiguió cortar el paracaídas enredado y usar otro tras saltar al vacío. Según la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB), el paracaidista logó sobrevivir con a penas heridas leves.