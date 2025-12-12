Un paracaidista australiano queda atrapado en la cola de un avión a 4.500 metros
El profesional logró sobrevivir con apenas heridas leves
El accidente aéreo ocurrió el pasado 20 de septiembre sobre el aeropuerto de Tully, en el estado de Queensland (Australia). La aeronave ‘Cessna Caravan’ transportaba a 17 paracaidistas para un salto en formación a 4.500 metros de altura.
Al comenzar la maniobra de despliegue, el mecanismo de activación del paracaídas reserva de uno de los profesionales, recibió un leve impacto con el ala izquierda de la aeronave, lo cual provocó su accionamiento.
El paracaidista fue arrastrado, golpeando con las piernas el estabilizador horizontal izquierdo, que sufrió daños importantes, mientras el paracaídas quedaba enredado en la cola del avión, dejándolo colgado bajo la aeronave.
Afortunadamente, el paracaidista consiguió cortar el paracaídas enredado y usar otro tras saltar al vacío. Según la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB), el paracaidista logó sobrevivir con a penas heridas leves.
Más información
Archivado En
Lo más visto
- Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
- La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
- Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
- Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
- Dimite un miembro de la ejecutiva federal del PSOE tras un nuevo caso de supuesto acoso