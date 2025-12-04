Putin mantiene que su ejército tomará el control de Donbás y la región de Nueva Rusia
El presidente ruso, que tilda la reunión con los enviados de EE UU de “útil”, sostiene que o bien las fuerzas de Ucrania se retiran o las expulsan del este y sur del país
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado en una entrevista este jueves que Rusia tomaría el control total de Donbás, en el este de ucrania, y de Nueva Rusia (región que comprendería zonas del sur de Ucrania, hasta la provincia de Odesa) por la fuerza a menos que las fuerzas ucranias se retiren, algo que Kiev ha rechazado rotundamente. “O liberamos estos territorios por la fuerza de las armas, o las tropas ucranias los abandonan”, ha declarado Putin al diario India Today antes de una visita a Nueva Delhi, según un vídeo emitido por la televisión estatal rusa.
Ucrania no quiere ceder a Rusia su propio territorio, que Moscú no ha logrado ganar en el campo de batalla, y el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha declarado que Moscú no debería ser recompensada por una guerra que inició.
Rusia controla actualmente el 19,2% de Ucrania, incluyendo Crimea, que se anexionó en 2014, la totalidad de Lugansk, más del 80% de Donetsk, alrededor del 75% de Jersón y Zaporiyia, y partes de las regiones de Járkov, Sumi, Mikolaev y Dnipró.
Unos 5.000 kilómetros cuadrados de Donetsk permanecen bajo control ucranio. En las conversaciones con Estados Unidos sobre las líneas generales de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra, Rusia ha reiterado su deseo de controlar Donbás y que Estados Unidos debería reconocer informalmente el control de Moscú.
En 2022, Rusia declaró que las regiones ucranias de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia formaban parte de Rusia tras los referendos que Occidente y Kiev calificaron de farsa. La mayoría de los países reconocen estas regiones, y Crimea, como parte de Ucrania.
Putin recibió a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en el Kremlin el martes y afirmó que Rusia había aceptado algunas propuestas estadounidenses sobre Ucrania y que las conversaciones debían continuar. La agencia estatal de noticias rusa, RIA, citó a Putin afirmando que su reunión con Witkoff y Kushner había sido “muy útil” y que se había basado en las propuestas que él y el presidente Donald Trump discutieron en Alaska en agosto.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.