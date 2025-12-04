Putin mantiene que su ejército tomará el control de Donbás y la región de Nueva Rusia

Un hombre pasaba este jueves junto a un cartel con las imágenes del presidente ruso, Vladímir Putin (izquierda), y el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi.

El presidente ruso, que tilda la reunión con los enviados de EE UU de “útil”, sostiene que o bien las fuerzas de Ucrania se retiran o las expulsan del este y sur del país

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado en una entrevista este jueves que Rusia tomaría el control total de Donbás, en el este de ucrania, y de Nueva Rusia (región que comprendería zonas del sur de Ucrania, hasta la provincia de Odesa) por la fuerza a menos que las fuerzas ucranias se retiren, algo que Kiev ha rechazado rotundamente. “O liberamos estos territorios por la fuerza de las armas, o las tropas ucranias los abandonan”, ha declarado Putin al diario India Today antes de una visita a Nueva Delhi, según un vídeo emitido por la televisión estatal rusa.

Ucrania no quiere ceder a Rusia su propio territorio, que Moscú no ha logrado ganar en el campo de batalla, y el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha declarado que Moscú no debería ser recompensada por una guerra que inició.

Rusia controla actualmente el 19,2% de Ucrania, incluyendo Crimea, que se anexionó en 2014, la totalidad de Lugansk, más del 80% de Donetsk, alrededor del 75% de Jersón y Zaporiyia, y partes de las regiones de Járkov, Sumi, Mikolaev y Dnipró.

Unos 5.000 kilómetros cuadrados de Donetsk permanecen bajo control ucranio. En las conversaciones con Estados Unidos sobre las líneas generales de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra, Rusia ha reiterado su deseo de controlar Donbás y que Estados Unidos debería reconocer informalmente el control de Moscú.

En 2022, Rusia declaró que las regiones ucranias de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia formaban parte de Rusia tras los referendos que Occidente y Kiev calificaron de farsa. La mayoría de los países reconocen estas regiones, y Crimea, como parte de Ucrania.

Putin recibió a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en el Kremlin el martes y afirmó que Rusia había aceptado algunas propuestas estadounidenses sobre Ucrania y que las conversaciones debían continuar. La agencia estatal de noticias rusa, RIA, citó a Putin afirmando que su reunión con Witkoff y Kushner había sido “muy útil” y que se había basado en las propuestas que él y el presidente Donald Trump discutieron en Alaska en agosto.