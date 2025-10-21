La segunda jornada del WIP, en imágenes

De izquierda a derecha, primera fila: Josep Maria Coronas Guinart, director de la Fundación "La Caixa"; Édouard Phillipe, ex primer ministro de Francia; Pilar Gil, vicepresidenta de PRISA: Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España; Salvador Illa, presidente de la Generalitat; el rey Felipe VI; Joseph Oughourlian; presidente de PRISA; Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña; Josep Borrell, ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS. En la segunda fila, de izquierda a derecha: Jaume Serra, director de Radio y Negocio Audiovisual de PRISA Media; Vanessa Hernández, directora de Prensa de PRISA Media; Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball; y Gabriel Szpigiel, miembro del Consejo asesor del WIP.

Massimiliano Minocri