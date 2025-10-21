La segunda jornada del WIP, en imágenes

35 fotosWORLD IN PROGRESSLa segunda jornada del WIP, en imágenesAl foro, que organiza el Grupo PRISA, asisten personalidades como el Rey, el exprimer ministro francés Édouard Philippe o José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España El País21 oct 2025 - 19:19CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceEl rey Felipe VI, durante su intervención en el foro WIP.Pablo Monge“Seguir creyendo en el multilateralismo no es idealismo: cualquier alternativa es peor”, ha asegurado el Rey durante su intervención en el WIP. Massimiliano MinocriEl rey Felipe, durante su intervención en el foro WIP de Barcelona. ALBERT GARCIADe izquierda a derecha, primera fila: Josep Maria Coronas Guinart, director de la Fundación "La Caixa"; Édouard Phillipe, ex primer ministro de Francia; Pilar Gil, vicepresidenta de PRISA: Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España; Salvador Illa, presidente de la Generalitat; el rey Felipe VI; Joseph Oughourlian; presidente de PRISA; Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña; Josep Borrell, ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS. En la segunda fila, de izquierda a derecha: Jaume Serra, director de Radio y Negocio Audiovisual de PRISA Media; Vanessa Hernández, directora de Prensa de PRISA Media; Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball; y Gabriel Szpigiel, miembro del Consejo asesor del WIP.Massimiliano MinocriEl rey Felipe charla con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, y Pilar Gil, vicepresidenta de PRISA y consejera delegada de PRISA Media, durante la segunda sesión del foro WIP. Pablo MongeEl rey Felipe saluda al expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Pablo MongeEl rey Felipe conversa con el presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, y Pilar Gil, vicepresidenta del Grupo PRISA y consejera delegada de PRISA Media, en presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Pablo MongeEl escritor Juan Gabriel Vásquez, durante su intervención en el WIP. Kike RinconJuan Gabriel Vásquez, escritor, y Aimar Bretos, periodista de la Cadena SER, en el arranque de la mesa 'El algoritmo detrás de la polarización'. Kike RinconDmytro Kuleba, exviceprimer ministro para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, charla telemáticamente con Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y exvicepresidente de la Comisión Europea, durante la segunda jornada del WIP.GIANLUCA BATTISTA'El algoritmo detrás de la IA y la seguridad en la infraestructura digital', con la intervención de Enrique Goñi (centro), presidente de la Fundación Hermes; Marco Patuano (derecha), consejero delegado de Cellnex; y Jordi Pérez Colomé, periodista de EL PAÍS.Albert GarciaJosé Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, durante su intervención en el WIP. Kike RinconÓscar Pierre, consejero delegado de Glovo, dialoga con Jordi Fàbrega, periodista de la Cadena SER. Albert GarciaÓscar Pierre, consejero delegado de Glovo, durante su intervención en el WIP. ALBERT GARCIAAlbert Dalmau, consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, en la mesa del WIP 'Impulsando la innovación'. Albert GarciaJosé Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, durante su intervención en el WIP. ALBERT GARCIAJosé Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, y Miguel Jiménez, director adjunto de EL PAÍS, durante su diálogo sobre geoeconomía. Albert GarciaDiálogo sobre 'Geoeconomía y el auge de las barreras comerciales', con José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, y Miguel Jiménez, director adjunto de EL PAÍS. Albert GarciaMiguel Jiménez, director adjunto de EL PAÍS, conversa con Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball.Albert GarciaJosep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, durante su intervención en el WIP. ALBERT GARCIAÉdouard Philippe, exprimer ministro de Francia, y Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA, en la mesa 'El dilema europeo: soberanía o unidad'. Albert GarciaÉdouard Philippe, exprimer ministro de Francia, durante su intervención en el WIP. ALBERT GARCIAEl presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, y Edouard Philippe, exprimer ministro francés, dialogan sobre el futuro de Europa. Albert GarciaEl presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, durante su intervención en la segunda jornada del WIP. ALBERT GARCIAFederico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Julio Sánchez Cristo, periodista de W Radio, dialogan sobre 'Liderazgo local en tiempos de crisis nacional'. ALBERT GARCIAFederico Gutiérrez, alcalde de Medellín, durante su intervención en el WIP. ALBERT GARCIAJoan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, durante su intervención en el WIP. ALBERT GARCIAJoan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, e Iu Andrés, periodista de la Cadena SER, en la mesa 'Deporte y geopolítica'. Massimiliano MinocriJoan Laporta, durante su intervención en la segunda jornada del foro WIP. Massimiliano MinocriJosep Oliu, presidente del Banco Sabadell, durante su intervención en el WIP este martes. massimiliano minocriJosep Oliu, presidente de Banco Sabadell, y Xavier Vidal-Folch, periodista de EL PAÍS, en la mesa 'El sistema financiero frente a los desafíos del mercado'.ALBERT GARCIAJosep Maria Coronas, director general de la Fundación La Caixa, y Ana Pantaleoni, periodista de EL PAÍS, en la conversación 'Barreras invisibles: combatiendo la exclusión social'. ALBERT GARCIAJosep Maria Coronas, director general de la Fundación La Caixa, durante su intervención en el WIP. ALBERT GARCIAJoan Laporta, Joseph Oughourlian y Josep Oliu conversan en el arranque de la segunda jornada el WIP en Barcelona. Massimiliano MinocriEl presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, y Josep Oliu, presidente del Sabadell, a su llegada al WIP, este martes. ALBERT GARCIA