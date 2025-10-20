La primera jornada del WIP, en imágenes

40 fotosWORLD IN PROGRESSLa primera jornada del WIP, en imágenesEl País20 oct 2025 - 19:46Actualizado: 20 oct 2025 - 22:12CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceFotografía de familia del WIP. De izquierda a derecha: Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona; Jaume Serra, director general de Radio y Negocio Audiovisual de PRISA Media; Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS; Pilar Gil, vicepresidenta de PRISA y CEO de PRISA Media; Eva Menor, consejera de Igualdad de la Generalitat; Joseph Oughourlian, presidente de PRISA; María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España; Salvador Illa, 'president' de la Generalitat; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Jaume Duch, consejero de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat; Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona; Fernando Carrillo, vicepresidente de PRISA; y Vanessa Hernández, directora de Prensa de PRISA Media.ALBERT GARCIAEl presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, charlan en el arranque del WIP.ALBERT GARCIAEl presidente de la Generalitat, Salvador illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA, charlan en el inicio del WIP en Barcelona. ALBERT GARCIAEl director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, saluda al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.ALBERT GARCIADe izquierda a derecha, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian; la vicepresidenta de PRISA y CEO de PRISA Media, Pilar Gil y Eva Menor, consejera de Igualdad de la Generalitat, durante la primera jornada del WIP.ALBERT GARCIAJoseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA, durante la inauguración del WIP en Barcelona.massimiliano minocriEl presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inaugura el WIP, foro que organiza el grupo PRISA en Barcelona. ALBERT GARCIAEl presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su intervención en el WIP. massimiliano minocriEl alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante su intervención en el WIP. ALBERT GARCIAJaume Duch, consejero para la UE y Acción Exterior de Generalitat de Catalunya, durante su ponencia 'Acción exterior ante la nueva geopolítica'. massimiliano minocriJaume Duch, consejero para la UE y Acción Exterior de Generalitat de Catalunya, durante su diálogo con Miquel Noguer, director adjunto de EL PAÍS Cataluña.ALBERT GARCIAEl presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la vicepresidenta primera María Jesús Montero, y el presidente del grupo PRISA, Joseph Oughourlian, durante la inauguración del WIP. massimiliano minocriMaría Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, durante su ponencia 'El rol de España en el mundo de hoy'. massimiliano minocriMaría Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, este lunes en el WIP.massimiliano minocriTeresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, durante su intervención en el WIP de Barcelona. ALBERT GARCIATeresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, dialoga con Pol Morillas, director del CIDOB. Massimiliano MinocriFrancisco Reynés Massanet, CEO de Naturgy, dialoga con el periodista de la SER, Jordi Fàbrega, sobre seguridad energética. GIANLUCA BATTISTABeatriz Corredor, presidenta de Redeia, dialoga con la periodista de la SER Marina Fernández. ALBERT GARCIABeatriz Corredor, presidenta de Redeia, durante su intervención en el WIP.ALBERT GARCIAVista general del auditorio del WIP. Albert Garcia Mesa redonda 'Quo vadis Europa', con la participación de Josep Borrell, ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y exvicepresidente de la Comisión Europea, Matteo Renzi, ex primer ministro de Italia, y Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales de EL PAÍS. ALBERT GARCIAMatteo Renzi, exprimer ministro de Italia, durante su intervención en el WIP. GIANLUCA BATTISTAJosep Borrell, durante su intervención en el WIP. GIANLUCA BATTISTAUn momento de la mesa redonda 'Quo vadis Europa?'. GIANLUCA BATTISTA'La Democracia a prueba', diálogo WIP, con Xavier Bertrand (izquierda), presidente del Consejo Regional de Hauts-de-France, y Daniel Verdú, periodista El País. GIANLUCA BATTISTA Xavier Bertrand, Presidente del Consejo Regional de Hauts-de-France, durante su intervención en el WIP.ALBERT GARCIAWolfgang Schmidt (en la imagen), exministro alemán de Asuntos Especiales, durante su intervención en el WIP. GIANLUCA BATTISTAEl ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, durante su intervención en el WIP. ALBERT GARCIADe izquierda a derecha, Pilar Gil, vicepresidenta de Prisa y CEO de Prisa Media; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social; y Joseph Oughourlian, presidente del grupo Prisa.ALBERT GARCIAJulissa Reynoso, abogada y exembajadora de EE UU en España, y Jonathan Finer, exconsejero adjunto de Seguridad Nacional en EE UU, en el diálogo 'La política exterior de EE. UU.: ¿hacia el unilateralismo?', moderados por Marc Bassets, periodista de EL PAÍS. ALBERT GARCIAJulissa Reynoso, abogada y exembajadora de EE UU en España, durante su intervención en el WIP. ALBERT GARCIAMario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, y Fernando Carrillo Flórez, vicepresidente de PRISA, en la mesa 'América Latina: alianzas para el futuro'. ALBERT GARCIAYolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, durante su intervención en la mesa del WIP 'Construyendo un nuevo pacto social en España'.GIANLUCA BATTISTAYolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, junto a Ana Pantaleoni, periodista de EL PAÍS.massimiliano minocriAntonio Patriota, embajador de Brasil en el Reino Unido y exministro de Relaciones Exteriores, conversa con Javier Moreno, director de la Escuela de Periodismo de EL PAÍS.Pablo MongeJuan Manuel Santos, expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, junto a Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, durante la mesa del WIP 'Los retos existenciales del planeta'.Pablo MongeLa ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su intervención en el WIP.Pablo MongeMariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), durante su intervención en el WIP.Pablo MongeJuan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, y María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, participaron en la mesa 'Venezuela: una mirada hacia la paz'.Pablo MongeEl escritor Javier Cercas, antes de la cena de clausura de la primera jornada del foro World In Progress en Barcelona. Kike Rincon