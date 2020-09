La canción que dura siete siglos cambia de acorde

Organ2/As Slow(ly) and Soft(ly) as Possible ("Órgano 2/Tan lento y suave como sea posible") es una pieza musical cuyo título no defrauda. La compuso el músico John Cage y, aunque nunca especificó durante cuánto tiempo interpretarla, algunos piensan que está concebida para durar por los siglos de los siglos. Literalmente. Se interpreta desde 2001, ininterrumpidamente, en la iglesia alemana de Saint Buchardi, en Halberstadt (Sajonia-Anhalt). Tan lenta se toca, que el último cambio de acorde se produjo hace siete años. El órgano de la iglesia, construido ex profeso para interpretar la pieza, tiene por misión hacerla sonar hasta dentro de 620 años, en el lejanísimo siglo XXVII.

Este sábado decenas de melómanos se reunieron en Saint Buchardi (si bien muchos se quedaron a las puertas para evitar concentraciones en el interior) para asistir a un fenómeno raro: un cambio de acorde en la casi eterna melodía. Unas bolsas de arena atadas al órgano y dos nuevos tubos permitirán ahora que suene un sol sostenido y un mi. Durarán, si nadie ni nada lo interrumpe, nada menos que 2.527 días, hasta el sábado, 7 de agosto de 2027.

El cambio coincide con una fecha destacada. "El sonido desde el 5 de octubre de 2013 hasta hoy [por el sábado pasado], día 5 de septiembre, el 108 cumpleaños de Cage, ha sido el sonido ininterrumpido más largo", sentenció el director de la fundación John Cage-Orge, Rainer O. Neugebauer, de los 14 que han salido del órgano. El instrumento irá incorporando nuevos tubos con el paso de los años y, si lo permite los fondos y las futuras generaciones recogen el guante, de los siglos.

La historia de la pieza se remonta a 1985, cuando Cage la compuso como una referencia a una cita de la obra de vanguardia, la sátira Finnegans Wake de James Joyce: "Soft morning city. Lsp!". A petición del organista alemán Gerd Zacher, en 1987 el compositor la adaptó una versión para órgano. Las interpretaciones de la obra suelen durar entre 20 y 70 minutos, pero Cage se fue a la tumba en 1992 sin aclarar cómo de lenta debía interpretarse.

Según los impulsores de la fundación que financia la larga interpretación, diez años después de su adaptación al órgano, en 1997, en un simposio de órgano en la ciudad de Trossingen se planteó la pregunta de qué significaba exactamente "lo más lento posible". Lo debatieron organistas, musicólogos, filósofos y hasta teólogos. Que el proyecto se haya asentado en Halberstadt se debe a que esa ciudad acogió en el siglo XIV el primer órgano grande del mundo, con un teclado de doce notas, un esquema que ha durado hasta el presente. 639 años pasaron desde que se instalara el instrumento musical hasta el año 2000, y de ahí la duración prevista para la pieza ahora, que puede escucharse en la página del proyecto. Curiosamente, la interpretación, que comenzó el 5 de septiembre de 2001, arrancó con un largo silencio que se prolongó durante un año y cinco meses.