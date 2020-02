La policía abate en Brasil a un investigado por el asesinato de la concejala Marielle Franco

El expolicía de Río de Janeiro que comandaba un grupo de asesinos a sueldo al que supuestamente pertenecía el sospechoso de asesinar a la concejal izquierdista Marielle Franco ha sido abatido este domingo en una operación policial en Bahía, al noreste de Brasil. El exoficial de la policía militar Adriano Magalhães da Nóbrega, conocido como el Capitán Adriano, está también vinculado al escándalo de corrupción del que es sospechoso Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente. La Secretaría de Seguridad Pública de Bahía ha explicado que estaba bajo vigilancia y que, cuando han intentado detenerlo, Nóbrega ha abierto fuego.

El fallecido, que huyó de la justicia hace más de un año, estaba acusado de otros delitos como apropiación ilegal de tierras, extorsión a la ciudadanía y recepción de bienes robados. Y era señalado como el líder de una organización criminal integrada por miembros de las fuerzas de seguridad y conocida como la Oficina del Crimen, al que supuestamente pertenecía el ex policía militar Ronnie Lessa. Este lleva casi un año encarcelado por acribillar a la concejal carioca Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y a su conductor, Anderson Gomes, en marzo de 2018. Junto a Lessa fue detenido un sospechoso del conducir el coche desde el que dispararon en marcha al otro automóvil, también en movimiento



La Secretaría de Seguridad Pública de Bahía explicó que Nóbrega, que aparentemente buscaba esconderse en Bahía, fue localizado en la zona rural de la ciudad de Esplanada. Durante el intento de arresto hubo un intercambio de disparos y Nóbrega resultó herido. La Secretaría dice que el ex policía militar fue rescatado y llevado al hospital, donde murió. El abogado del fallecido, Paulo Preta, ha explicado a este diario que intentó convencer a su cliente de que se entregara. "Pero me dijo que no lo haría porque estaba seguro de que lo matarían para eliminar pruebas", ha añadido.



“Siempre tratamos de apoyar a la policía en otros estados y, esta vez, priorizamos el caso porque es de relevancia nacional. Intentamos hacer el arresto, pero el sospechoso prefirió reaccionar disparando”, ha explicado el secretario de Seguridad Pública, Mauricio Teles Barbosa. Según la policía, se encontraron una pistola de nueve milímetros de calibre y otras tres armas de fuego en la casa donde se alojaba.



El ex policía militar está supuestamente involucrado en los dos casos de investigación con más repercusión mediática de los últimos años: el caso Marielle y el escándalo que salpica a Flavio Bolsonaro, investigado por corrupción y acusado de quedarse con parte del salario de los empleados de su gabinete cuando era diputado estatal en Río. Nóbrega fue homenajeado por Bolsonaro hijo cuando fue arrestado por asesinato en 2004. Y la madre y la exesposa del ahora fallecido eran supuestamente empleadas fantasmas del entonces diputado y hoy senador Bolsonaro.

Aunque fue interrogado, el nombre de Nóbrega no aparece en la investigación sobre la muerte de la concejala. En el momento en que la policía lo interrogó en este caso, el Capitán Adriano dijo que no estaba seguro de dónde estaba la noche del 14 de marzo de 2018, cuando Marielle fue asesinada en un crimen que conmocionó Brasil.