A falta de policías, maniquíes disfrazados

Bangalore, conocida como la Silicon Valley india por ser epicentro de empresas de telecomunicaciones del subcontinente, no solo es centro de la innovación tecnológica y laboratorio de ideas para el emprendimiento. Desde el mes pasado, también es núcleo de ideas originales para lidiar con la falta de personal de tráfico que regule una de las urbes más pobladas y con la circulación más caótica y lenta de India. Las autoridades de la ciudad han dispuesto maniquíes ataviados con uniformes policiales en varios puntos de la ciudad para que los conductores, pensando que son agentes reales, no cometan infracciones.

"Si el experimento funciona, los maniquíes de caqui [color de los uniformes de la policía india] se equiparán con cámaras de videovigilancia para recoger pruebas y captar a los infractores", explicaba a la agencia de noticias PTI, el comisario adjunto de la unidad de tráfico, B. R. Ravinkanthe Gowda, que fue quien tuvo la idea. Observó que los motoristas tendían a ponerse el casco y los conductores de coches se abrochaban el cinturón y dejaban de usar sus móviles cuando advertían la presencia de agentes de tráfico en las calles de Bangalore.

A la docena de falsos agentes dispuestos hasta ahora en otros tantos cruces estratégicos de la ciudad pronto se les unirán 174 más. Sabedores de la astucia de los infractores, las autoridades varían la ubicación de los maniquíes de cuando en cuando, sustituyéndolos por agentes de carne y hueso.

"Parecen reales", señala, Gautam, un universitario al pasar frente a uno de ellos: "Solo al acercarte te das cuenta de que no es un policía; así obliga a la gente a usar cascos en los cruces". Lo mismo opina Saravana, conductor de autorickshaw, el tradicional triciclo motorizado del subcontinente indio: "Hace que no te saltes el semáforo". Si bien es conocido que las infracciones hacen que el tráfico en India sea tortuoso, en Bangalore lo es aún más. Algunos usuarios bromean con que es la única ciudad en la que el que el tiempo estimado de llegada en Google Maps aumenta a medida que uno avanza hacia su destino.

Bangalore, capital del Estado de Karnataka, situado en la mitad sur de India, tiene ocho millones de vehículos registrados en sus calles, un número que se prevé crezca hasta los diez millones en 2022. Según un estudio de MovinSync Technology Studies, la plataforma oficial de registro de desplazamientos, la velocidad media del tráfico es de 18,7 kilómetros por hora, la segunda más lenta de todo el país después de Bombay, con 18,5 kilómetros por hora de media. Las cámaras de videovigilancia de la ciudad registran 20.000 infracciones de tráfico diariamente.

Con todo, la idea no es aplaudida con unanimidad. "No se puede hacer cumplir la ley con este tipo de prácticas. Los ciudadanos no se van a tomar con seriedad a los agentes de policía si creen que nuestro departamento miente deliberadamente", declaraba contrariado al medio local News18 un oficial de la ciudad anónimo. El comentario del agente vela una crítica a los deficitarios recursos humanos para la seguridad disponibles en India, donde hay un policía por cada 745 habitantes.