Johnson impulsará su Brexit en el Parlamento este viernes

POOL New

POOL New REUTERS

A poco más de una semana del receso navideño, los movimientos de Boris Johnson tienen más de golpe de efecto que de verdadera eficacia. Pero el primer ministro del Reino Unido no quiere desaprovechar el estado de gracia que le ha brindado su arrolladora victoria electoral. Este lunes se constituirá el nuevo Parlamento, con una mayoría conservadora de 366 diputados. El jueves, Isabel II pronunciará el “Discurso de la Reina” con las líneas maestras del nuevo Gobierno. Un día después, el plan del Brexit comenzará un nuevo trámite.

El equipo de confianza de Johnson repite estos días un doble mensaje para dos destinatarios concretos. A todos aquellos euroescépticos que confiaron en las promesas del primer ministro les repiten que el Brexit será una realidad el próximo 31 de enero. A los votantes laboristas que decidieron apostar esta vez por el candidato conservador les señalan que la prioridad del Gobierno será reforzar con una monumental inyección de dinero público el sacrosanto Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés).

Una vez constituido este lunes el nuevo Parlamento, donde Johnson se ha asegurado una mayoría de diputados fieles a sus propósitos y libres de rebeldes, Downing Street trabaja en el discurso que pronunciará Isabel II el próximo jueves. Contendrá los puntos fundamentales del programa legislativo del Gobierno para los próximos cinco años. Como punto más urgente estará la aprobación del Acuerdo de Salida de la UE que se alcanzó con Bruselas antes de las elecciones generales del 12 de diciembre. Fuentes de Downing Street dan ya por sentado que los trámites parlamentarios comenzarán este viernes, aunque no será hasta el descanso navideño cuando todo se acelere.

El entorno de Johnson se esfuerza por disipar las sospechas, alentadas desde Bruselas, de que no será posible negociar una nueva relación política y comercial con la UE durante el plazo de transición, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020. “Como hemos señalado, hay áreas en las que los intereses de la UE y del Reino Unido se hallan ya estrechamente alineados, y tengo la confianza de que no solo seremos capaces de salir el próximo 31 de enero, sino de que concluiremos todos los detalles de una nueva relación en un plazo breve”, ha asegurado este domingo a SKY News Michael Gove, estrecho aliado de Johnson, ministro jefe de su Gabinete y posible hombre fuerte del nuevo Gobierno. “Esta no será otra promesa incumplida”, aseguró.

Corbyn asume a medias su fracaso electoral Rafa de Miguel “Hemos sufrido una enorme derrota, y asumo mi responsabilidad por ello”, escribió este domingo finalmente el líder laborista, Jeremy Corbyn, en las páginas de The Observer. El veterano político de izquierdas evitó reconocer que su programa electoral —”el más radical de las últimas décadas”, según él mismo— tuviera algo que ver con una derrota que se debió, escribió, a la influencia del Brexit. “Creo que en materia de austeridad, el poder de las empresas, la desigualdad o la emergencia climática, hemos redefinido el debate político”, aseguró Corbyn, quien abandonará el cargo cuando se eliga a su sucesor la próxima primavera.

Se van filtrando algunos detalles del contenido del Discurso de la Reina, y el más significativo es el compromiso de inyectar más de 40.000 millones de euros en cinco años al maltrecho NHS. Johnson apuesta por poner en marcha un ambicioso plan de inversiones públicas y de gasto social que consolide a medio y largo plazo el apoyo electoral que, de momento, le han prestado amplias bases de un electorado tradicionalmente laborista, especialmente en el norte de Gales y el noreste de Inglaterra.

Algunos medios británicos sugieren que antes de febrero se pondrá en marcha una remodelación del actual Gobierno para introducir energías renovadas entre los ministros, y que algunos departamentos heredados de la ex primera ministra Theresa May desaparecerán. En concreto, el Ministerio para la Salida de la Unión Europea, más conocido como el Ministerio del Brexit, cuyas competencias serán distribuidas entre el propio Gabinete de Johnson y los ministerios de Comercio Internacional y de Empresas.

Johnson se siente legitimado con su victoria electoral para poner en marcha un giro drástico y renovador en la maquinaria administrativa del Estado, que incluirá, según el diario The Times, nuevas reglas para la contratación de asesores y expertos externos que permitan saltarse la rigidez y lentitud de los altos funcionarios de carrera.