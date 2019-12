🇬🇧 ¡Buenos días! Mañana se celebran en Reino Unido unas elecciones clave para su futuro. El líder conservador Boris Johnson no sacó al país de la UE en octubre, pero logró una prórroga —hasta el 31 de enero— y ahora busca un mayoría parlamentaria para negociar el Brexit en sus términos. Es el favorito, aunque su ventaja se ha reducido.

Esto dicen las encuestas: el Partido Conservador va ganando con el 43% de los votos, seguidos de los laboristas (33%) y los liberal-demócratas (13%). El promedio de sondeos lo he calculado tomando los que recopila FT.

La tendencia va contra Johnson. Como pasó en 2017, al convocarse las elecciones se ha producido una coordinación del voto Remain y muchos liberales se decantan por los laboristas de Jeremy Corbyn para maximizar sus escaños. ¿Pero dónde está el suelo de los liberal demócratas? Ese es el factor decisivo, como explica James Forsyth.

1. Los conservadores, favoritos (al 70%) 🔮

La empresa YouGov publicó este miércoles su predicción final a partir de 105.000 entrevistas. Su estimación de votos coincide con el promedio que acabamos de ver, pero además usan un modelo MRP para estimar los 650 escaños en juego: creen que los conservadores ganarán unos 339 distritos (entre 311 y 367, al 95% de confianza). Eso significa que la mayoría de Johnson no está asegurada.

Las predicciones. El modelo estadístico de Martin Baxter, de Electoral Calculus, estima que el Partido Conservador rondará los 348 diputados (304-396 Además ofrece predicciones probabilísticas (que ya sabéis que son mis favoritas): le da un 82% de probabilidades a la mayoría conservadora, un 5% a la laborista y un 13% al bloqueo.

Las apuestas ofrecen cifras parecidas. La mayoría de Johnson se paga al 78% de probabilidad en las apuestas, igual que en el mercado de predicción de PredictIt.

¿Esto es mucho o poco? Tener un 80% de probabilidades de ganar te convierte en un favorito claro, aunque en absoluto te asegura la victoria. Son, más o menos, las opciones de ver un gol en un penalti: suelen convertirse, pero no es raro ver fallos. Las probabilidades para una victoria de Corbyn o un bloqueo son del 20%, las mismas que tenía Donald Trump de ganar las elecciones de 2016. Los sucesos de probabilidad 20% pasan de vez en cuando (una de cada cuatro veces), como con Trump. Otras veces no ocurren: la izquierda tenía un 26% de opciones de lograr una mayoría el 10-N y no pasó; como no pasó que Vox fuese cuarto en abril.

+ Duelo en rechazo. Jeremy Corbyn es el candidato menos popular que llega a unas elecciones desde que hay datos (1983). Pero tiene posibilidades porque Boris Johnson es el peor entre todos los que fueron favoritos. | FT

+ Empate en TV. La semana pasada se celebró el debate televisivo, que acabó en empate prácticamente: Johnson ganó para el 51% de los encuestados y Corbyn para el 49%. | YouGov

2. Mensajes desde el futuro

El futuro no cumple todas nuestras expectativas y no siempre somos justos con él. Lo cierto es que vivimos un mundo de ciencia ficción. Esta sección intentará demostrarlo.



📟 En 2019 un videojuego puede causarle una crisis de reputación a Marco Van Basten. El lunes pasado EA Sports tomó una decisión extraordinaria: envió un mensaje a 10 millones de jugadores de FIFA 20 —el videojuego de fútbol más exitoso del planeta—, para decirles que Van Basten había sido eliminado. ¿El motivo? El exjugador había bromeado con el saludo nazi fuera de cámara, mientras retransmitía un partido. Es una prueba de cómo ha cambiado la comunicación (global, más fragmentada): una empresa de videojuegos puede censurar a un futbolista delante de millones. | AS

📟 El mundo ya produce más pescado en piscifactorías que con capturas. El consumo de pescado se ha multiplicado por cuatro desde los años sesenta, pero una innovación ha servido para aliviar la presión sobre las poblaciones de peces: las granjas. El crecimiento de las pisciculturas ha sido exponencial desde los años 70 —entonces se producían 3 millones de toneladas y ahora se producen 106 millones—. Las capturas de peces salvajes se han congelado. | OWID

📟 Se lanzan decenas de naves al espacio. En diciembre hay programadas 19 misiones. El jueves SpaceX lanzó la CRS 19 para abastecer la Estación Espacial Internacional (ISS), dos días después un vector Soyuz envió otra nave a la estación y el sábado Rocket Lab logró su décima misión; Falcon 9 lanzará un satélite japonés, Boeing enviará su Starliner a la ISS y otro Soyuz pondrá en órbita dos sondas para caracterizar exoplanetas; China tiene previstas lanzar cuatro satélites, Rusia tres e India otros dos; SpaceX tiene programados dos vuelos más y Virgin Orbit podría intentar su primer test orbital. | Orbital Index

3. Un lanzamiento random 🚀

Como vivimos en el futuro, podemos ver lanzamientos de satélites desde el sofá de casa o subidos al metro. Con un poco de suerte, puedes ver uno en directo este miércoles a las 9:30. Si no te encaja, este del video no está mal. Es el lanzamiento de SpaceX del CRS-19 la decimonovena misión de la empresa para abastecer la ISS.

lanzamiento del CRS-19 de SpaceX.

¿Quieres ayudarme a difundir la newsletter? Reenvíasela a alguien o diles que se apunten aquí. Está abierta a todo el mundo. También puedes escribirme con ideas o preguntas: kllaneras@elpais.es.