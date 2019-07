Reino Unido convoca al embajador chino por unas declaraciones “inaceptables” sobre Hong Kong

Reino Unido ha convocado este miércoles al embajador chino por unas declaraciones que hizo sobre las críticas de Londres a la situación en Hong Kong y que considera “inaceptables", informa Reuters citando a una fuente sin identificar.

El embajador, Liu Xiaoming, había señalado previamente en el día que los británicos parecían haber olvidado que Hong Kong ya no es su colonia y que Londres no debería inmiscuirse en los asuntos de ese territorio semiautónomo. Geng Shuang, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, había asegurado por su parte en una rueda de prensa que pareciese que Reino Unido "fantasea con la gloria pasada del colonialismo británico" y recordado que Londres "ya no tiene la más mínima soberanía" sobre Hong Kong.

Previamente, Pekín había protestado ante Reino Unido después de que el ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, amenazase con "graves consecuencias" si no se respetaba el acuerdo de retrocesión de Hong Kong.

Arrestos

Este mismo miércoles, la policía de Hong Kong anunció que ha arrestado a doce personas por un incidente violento cerca del Parlamento autónomo, donde centenares de jóvenes irrumpieron el lunes pasado. Los doce serán investigados por ofensas que incluyen posesión de armas, reunirse ilegalmente, agredir a un policía, obstrucción y atentar contra la orden de navegación aérea de Hong Kong, precisó en un comunicado.

Las manifestaciones en Hong Kong –iniciadas desde el mes pasado por la intención de aplicar la ley de extradición a China– llegaron a su punto más álgido el lunes pasado, con la ocupación del Parlamento durante varias horas. El episodio ocurrió el día en el que se celebraban 22 años desde que la antigua colonia británica volvió a ser parte de China.

El incidente ha sido uno de los más graves desde su traspaso a soberanía china. Pekín dijo este martes que la irrupción supone “un desafío sin ambages” al sistema que rige Hong Kong. Además, el Gobierno chino ha pedido que el Ejecutivo autónomo de la isla restablezca el orden lo antes posible.