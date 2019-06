La capitana que desafía a Salvini

En vídeo, la capitana Carola Rackete, a bordo de la nave Sea-Watch.

La capitana Carola Rackete, 31 años y una carrera brillante a bordo de embarcaciones humanitarias, decidió poner a prueba la gran indecencia del gobierno italiano el miércoles por la tarde. La joven patrona, brillante experta en ciencias marinas que habla cinco idiomas, giró el timón y advirtió a Italia: “¿Me recibís? Voy a entrar en aguas territoriales”. La Sea-Watch llevaba 42 inmigrantes a bordo desde hacía dos semanas. Habían sido rescatados en aguas libias y no podían volver atrás, al no ser considerado un puerto seguro. Pero según la nueva ley aprobada por el Ejecutivo, el solo hecho de llevarlos a tierra firme sin la autorización correspondiente podría costarle 50.000 euros y la cárcel. Pero Rackete, mientras tronaban las amenazas de Matteo Salvini en todos los megáfonos de los que dispone el ministro del Interior, tiró para adelante. La capitana contra Il Capitano (así llaman los fans de Salvini al líder de la Liga).

La embarcación humanitaria se acercó el miércoles por la tarde hasta tres millas de la costa, donde fue registrada por varios agentes de las Guardia de Finanza. El movimiento de Rackete era el único posible si se quería proteger la integridad física y psíquica de los pasajeros. El lunes habían apelado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos esperando que obligase a Italia a abrir sus puertos, pero este órgano rechazó intervenir para forzar el desembarco. La decisión, llegados a este punto, consideró Rackete, estaba tomada. “He decidido entrar al puerto. Sé a lo que me arriesgo, pero los 42 náufragos a bordo están al límite. Los llevo a salvo. Espero que las autoridades europeas e italianas entiendan la situación”, anunció a primera hora de la tarde del miércoles. Las conversaciones mantenidas con la capitanía del puerto no dejan lugar a dudas de la negativa de la autoridad a dejar entrar al barco, pese a que fueron informados de la emergencia y de que gente a bordo quería saltar al agua.

La Liga y sus huestes en las redes sostienen que Rackete es una niña de papá. Ella no oculta las facilidades que ha tenido en la vida, pero asegura que es justo lo que le hizo tomar consciencia del mundo al que hoy se dedica. “He podido frecuentar tres universidades, soy blanca, alemana, nacida en un país rico y con el pasaporte adecuado. Cuando me di cuenta sentí una necesidad moral: ayudar a quien no tenía las mismas oportunidades”, explicó en una entrevista con La Repubblica.

Rackete se encuentra el jueves por la mañana a bordo de la nave terminando todo el papeleo que le requieren las autoridades y no puede atender a la prensa. Pero su portavoz, Ruben Neugebauer, explica algunos puntos de su biografía. Creció en Hambühren, en la Baja Sajonia. Estudió un bachillerato de ciencias náuticas y se licenció por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jade, en Baja Sajonia. Una vez graduada, se marchó a estudiar al Reino Unido y cursó un máster de conservación del medio ambiente con una tesis sobre los albatros.

Su carrera profesional empezó en el ártico. Superado el fase académica, se embarcó en una nave rompehielos en el Polo Norte trabajando para el Alfred Wegener, uno de los grandes institutos oceanográficos alemanes, entre 2011 y 2013. Desempeñó también labores de segunda oficial a bordo del Arctic Sunrise de Greenpeace hasta 2016, cuando comenzó con la ONG del Sea-Watch, donde se convirtió en la coordinadora del equipo de avistamiento Moonbird y Colibri, los aviones de la organización que patrullan el Mediterráneo para controlar las barcas que quedan a la deriva. Hasta que pasó al timón de la nave y llegó el día clave.

La Sea-Watch 3 rescató el 12 de junio a 52 personas que habían partido de Libia –durante estas semanas, 10 fueron evacuadas por motivos médicos– y rechazó las indicaciones de las autoridades italianas de devolverlos a un puerto del país africano, porque, como gran parte de la comunidad internacional, no lo considera un puerto seguro. Tampoco lo será para ella a partir de ahora Italia, donde probablemente será arrestada y sometida a un proceso en base a la nueva ley (el decreto seguridad Bis). Hoy por la mañana, Rackete ha emitido su última declaración a través de un vídeo. “Declaramos el estado de necesidad porque no puedo garantizar la seguridad psicológica de la gente que hemos rescatado a bordo de mi nave. La autoridades han subido dos veces a recoger documentación, pero no nos han dado ninguna indicación concreta sobre cómo desembarcar. Esperamos las alegaciones de parlamentarios italianos”.

Salvini, que empieza a tomarse este asunto como una guerra personal, ha exigido a los Países Bajos y a Alemania, países de bandera de la nave y de la ONG respectivamente, que asuman su responsabilidad y se repartan los migrantes. La paradoja de la cuestión es que el líder de la Liga, aupado electoralmente por el tema migratorio, acusó hoy de nuevo a la organización de hacer "política" con su rescate. "Sea-Watch ha hecho una campaña política a costa de la seguridad de 42 personas. En 15 días podrían haber llegado a Países Bajos dos veces. Rechazaron los puertos seguros más cercanos. Las ONG ayudan a los traficantes de seres humanos".