Exteriores destituye al cónsul en Edimburgo por decir que una Escocia independiente entraría en la UE

El Ministerio de Exteriores ha retirado el cargo al cónsul español en Edimburgo, Miguel Ángel Vecino, según confirmó este sábado el departamento. El diplomático había decidido, por su cuenta y riesgo, enviar una carta al directivo de un periódico escocés y a un funcionario del Gobierno autónomo, para rebatir las afrmaciones realizadas en Melilla por el eurodiputado del PP, Esteban González Pons, durante la campaña de las elecciones generales. González Pons dijo entonces que el PP vetaría la entrada en la UE de una Escocia que se independizara antes del Brexit. Vecino decía en esa carta que una Escocia independiente entraría en la UE.

El sentido de sus palabras era evitar que las negociaciones entre el Reino Unido y España se enturbiaran por un asunto de política doméstica británica. "España: No bloquearemos el acceso de la Escocia independiente a la Unión Europea", acabó titulando en portada y en grandes letras el periódico escocés proindependentista The National. Vecino aseguraba en su carta que España no contemplaba un veto del acceso a la UE de una Escocia independiente, si el proceso de separación se hubiera llevado a cabo de un modo legal.

El texto, recibido por el diario The Herald, acabó en manos de la competencia proindependentista. Sus periodistas lograron hacerse con el contenido de una carta que no fue enviada para su publicación, mediante una petición a través de la Ley de Acceso a la Información, según ha revelado el diario El Correo. Una jugada en la que se adivinaba la larga mano del propio Gobierno nacionalista, interesado en impulsar la causa de la independencia en el actual revuelo del Brexit.

"El cónsul general en Edimburgo, señor Vecino, no ejerce funciones de representación politica de España, por lo que consideramos que se ha extralimitado claramente en sus funciones al dirigir la carta a dicho diario. No le corresponde (...) hacer este tipo de declaraciones de naturaleza política", se ha asegurado desde el Ministerio de Exteriores de España.