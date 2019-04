Todo listo para la abdicación del emperador en Japón

Los Tres Tesoros Sagrados, los símbolos del trono legados por la diosa Amaterasu, son tan preciados como misteriosos. Tan importantes que, según se cuenta en Japón, el afán por protegerlos fue una de las razones que impelieron al emperador Hirohito a rendirse en agosto de 1945.

El espejo, o Yata no Kagami, se mantiene custodiado en el santuario de Ise, el más importante de la religión sintoísta y dedicado, precisamente, a la diosa del Sol. La espada, que se conoce como Kusanagi no Tsurugi, se guarda en el santuario de Atsuta, en el centro de país. La joya, Yasakani no Matagama, reside en el palacio imperial.

Son tan sagradas que siempre se guardan en cajas que nunca se abren. Nadie puede verlas, ni siquiera el emperador. Nadie, por tanto, sabe exactamente cómo son. Lo que se presentará al nuevo emperador, de hecho, son réplicas. Pero incluso ellas son tan poderosas que tampoco se sacarán de sus cajas.