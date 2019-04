Últimas noticias del Brexit, en directo | May se reunirá con Corbyn

EL PAÍS

May ha cambiado de estrategia y tenderá esta vez la mano al líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Le ha ofrecido reunirse de inmediato para poder llevar juntos una propuesta al próximo Consejo Europeo del miércoles de la semana que viene. La primera ministra pone como condición que la base de la negociación sea el acuerdo de retirada ya pactado con la UE. Pide a Corbyn que juntos pacten la estrategia de la siguiente negociación con Bruselas, la que definirá los términos de la futura relación política de los dos bloques. Si el acuerdo no es posible, May se ha comprometido a que otras opciones a su plan sean votadas en el Parlamento. El Gobierno, ha dicho, acatará la decisión de Westminster, informa Rafa de Miguel.