Directo | Miles de británicos recorren Londres para pedir un segundo referéndum del Brexit

May, usted no habla por nosotros. "La primera ministra asegura que habla por Reino Unido. Buevo, eche un vistazo por la ventana, primera ministra. Abra sus cortinas, encienda la televisión. Observe a esta multitud. Aquí está el pueblo. Theresa May: usted no habla por nosotros", ha exclamado Tom Watson, el número dos del partido laborista, en la plaza del Parlamento.