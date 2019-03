Directo | El Parlamento británico vota por segunda vez el pacto de Brexit de May

Theresa May, en la Cámara de los Comunes. En vídeo, retransmisión en directo del debate del acuerdo del Brexit. Reuters

Este martes se vota en la Cámara de los Comunes británica el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE, rechazado por abrumadora mayoría el pasado mes de enero. La primera ministra, Theresa May, se somete de nuevo al veredicto de Westminster tras pactar en Estrasburgo unos documentos que pretenden disipar las dudas del Parlamento británico sobre la llamada salvaguarda irlandesa, el mecanismo que evitaría una frontera dura entre las dos partes de Irlanda. Si May no logra esa aprobación, el pacto de Estrasburgo decaería o tendría que ser modificado. Bruselas da por perdida esta votación, según fuentes diplomáticas, un resultado que aceleraría el paso hacia un Brexit sin acuerdo o, más probablemente, a un aplazamiento de la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo. Siga aquí las últimas noticias de la votación.