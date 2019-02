La exdirectora de ‘The New York Times’ hará cambios en su libro tras acusaciones de plagio

La exdirectora de The New York Times Jill Abramson.

La exdirectora de The New York Times Jill Abramson ha respondido este jueves a las acusaciones de plagio vertidas sobre su último libro, Merchants of truth (Mercaderes de la verdad), un ensayo sobre los retos del periodismo en la nueva era tecnológica, reconociendo haber cometido errores en la atribución de citas que se ha comprometido a corregir.

“Pasé toda la noche en vela repasando mi libro porque me tomo estas acusaciones de plagio muy en serio”, escribió en un comunicado quien fue la primera mujer directora del prestigioso rotativo estadounidense (entre 2011 y 2014) y ahora es profesora de escritura creativa en Harvard. “Las notas a pie [que ocupan más de 70 páginas del libro] no concuerdan con las páginas correctas en algunos casos y eso fue un error no intencionado que será corregido pronto. El lenguaje es demasiado parecido en algunos casos y debería haber sido atribuido como cita textuales. Eso, también, será corregido”.

En un hilo en Twitter, publicado el miércoles, el periodista de Vice Michael C Moynihan enumera una serie de ejemplos de pasajes extraídos de tres capítulos del libro de Abramson, que se parecía mucho a textos previamente publicados en medios como The New Yorker, Time Out y la Columbia Journalism Review. Se tratan de textos sobre Vice, que es uno de los medios sobre los que Abramson centró su investigación. El libro, publicado esta semana y subtitulado “El negocio de las noticias y la lucha por los hechos", es un estudio sobre el sector que enfrenta dos periódicos tradicionales (The New York Times y The Washington Post) con dos medios nativos digitales (BuzzFeed y el propio Vice).

En el hilo de tuits, que se hizo viral, Moynihan asegura que hay “muchos más ejemplos” de “errores factuales enormes, otros pasajes copiados y alegaciones con una sola fuente o con ninguna”. A las acusaciones de Moynihan se sumó el también periodista y periodista Ian Frisch: en otro hilo de Twitter, destacó pasajes de un perfil que él había publicado en 2014 sobre Thomas Morton, de Vice, que supuestamente Abramson ha utilizado casi textualmente en su libro sin atribuir.

El libro de Abramson, que ha recibido algunas críticas muy buenas en medios de prestigio, ha estado rodeado de cierta controversia ya desde que apenas circulaban las galeradas. Hubieron de corregirse algunos datos incorrectos, y se acusó a la autora de defender con pasión el periodismo de la vieja escuela y tratar con condescendencia la labor de los nuevos medios digitales, a los que describe en sus inicios como dispuestos a todo por conseguir más clics.

“Los ataques a mi libro de algunos de Vice News reflejan su descontento con lo que yo considero un retrato equilibrado”, tuiteó Abramson el miércoles, antes de admitir algunos errores y anunciar que serán corregidos. Bill Keller, predecesor de Abramson en la dirección del diario neoyorquino, uno de los puestos más prestigiosos del periodismo, salió en defensa de su sucesora. “Ha escrito un gran libro sobre las profundas transformaciones en el negocio de las noticias, muy documentado y lleno de conocimiento. Es preocupante que una aparente falta de cuidado en las atribuciones pueda ensombrecer su logro”, tuiteó.