El Papa pide libertad religiosa en la península arábiga

En la cola en el detector de metales del Memorial de los Fundadores de Abu Dabi, donde el Papa estaba punto de participar en un histórico encuentro interreligioso, había rabinos, imames y representantes de la Iglesia Ortodoxa. A la sombra de los rascacielos de la capital de Emiratos Árabes Unidos, iba a tener lugar una reunión con 700 líderes religiosos buscando, especialmente, un punto de inflexión en las relaciones entre el mundo cristiano y el musulmán para evitar conflictos bélicos y nuevos brotes de terrorismo. “No hay alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro”, lanzó Francisco antes de firmar junto al gran imam de Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, un acuerdo de fraternidad con el Islam.

La visita del Papa a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para participar en el encuentro interreligioso Fraternidad Humana era también una oportunidad para el país para mostrar su mayor apertura y tolerancia respecto a sus vecinos de la península. En un discurso largo y denso, Francisco elogió esos avances, pero no escatimó referencias a la mayoría de carencias que todavía constriñen los derechos y libertades del país y de sus vecinos. En un gesto insólito y dirigiéndose a todos los países de la península arábiga, subrayó la importancia de permitir la libertad religiosa plena para poder mantener una relación de reciprocidad.

Los avances en este campo durante el pontificado, que busca ampliar los horizontes de una Iglesia que pierde fieles, han sido importantes en lugares como China. Pero en otros, como Arabia Saudí, no es siquiera posible exhibir una cruz en la calle. EAU es mucho más abierto que sus vecinos: permite la libertad de culto, pero no existe la libertad religiosa, la posibilidad de hacer proselitismo o cambiar de religión. Algo que choca de frente con la naturaleza católica y que el Papa pidió en su discurso que se reconsidere. “La libertad [religiosa] no se limita solo a la de culto, sino que ve en el otro a un verdadero hermano, un hijo de mi propia humanidad que Dios deja libre y que, por tanto, ninguna institución humana puede forzar, ni siquiera en su nombre”.

La puesta en escena era la de una suerte de convención mundial de religiones. Judíos, musulmanes y ortodoxos sentados unos con otros en una grada blanca y música chill out sonando de fondo. El Papa aterrizó en helicóptero y llegó cogido de la mano del emir de Dubái y del imán de la mezquita de Al-Azhar. Un gran eslogan para EAU y un símbolo del camino elegido por este papado, el de la fraternidad, subrayó este lunes, devolviendo vigor a la función de la religión a través de una lucha social. “Todos tenemos la misma identidad y nadie puede ser esclavo de otro. Dios no mira a la familia humana con una mirada que excluye. Reconocer los mismos derechos a todos los seres humanos es glorificar el nombre de Dios”, lanzó.

Era la primera vez en la historia, de hecho, que un pontífice visitaba un país de la península arábiga, una región donde el nivel de apertura es todavía muy heterogéneo. Pero Francisco recordó la necesidad de “reconocer los mismos derechos a todo ser humano”. “Condenar sin vacilación toda forma de violencia, porque usar el nombre de Dios para justificar el odio y la violencia contra el hermano es una grave profanación. No hay violencia que encuentre justificación en la religión”, lanzó ante el colorido auditorio.

EAU, que implantaron en 2016 el Ministerio de la Tolerancia, representan un espejismo de relativa apertura en la península arábiga. En gran medida, sin embargo, se mantienen los privilegios de sangre y el desequilibrio social. Los ciudadanos son, en realidad, súbditos. Francisco se refirió a ello también. “Una justicia dirigida solo a miembros de la propia familia, compatriotas, creyentes de la misma fe es una justicia que cojea, es una injusticia disfrazada”. La mayoría de católicos del país son extranjeros —filipinos e indios mayoritariamente— que llegan para trabajar. El Papa pidió para ellos los mismos derechos, también de ciudadanía. “Además de las habilidades profesionales, os brindan la autenticidad de su fe. El respeto y la tolerancia que encuentran, así como los lugares de culto necesarios donde rezan, les permiten esa maduración espiritual que luego beneficia a toda la sociedad. Los animo a que continúen en este camino”.

Las organizaciones humanitarias habían reclamado a Francisco que lanzase un mensaje claro para denunciar la represión contra los disidentes y, sobre todo, la campaña militar en la que EAU participa contra los rebeldes yemeníes, acusada de cometer crímenes contra la población civil. Emiratos tiene un papel importante en la coalición que lleva luchando contra los Huthi desde 2015, y a la que se ha acusado con regularidad de bombardear indiscriminadamente escuelas, mercados y domicilios. La referencia ha sido velada. “La fraternidad humana nos exige, como representantes de las religiones, el deber de desterrar todos los matices de aprobación de la palabra guerra. Devolvámosla a su miserable crudeza. Ante nuestros ojos están sus nefastas consecuencias. Estoy pensando de modo particular en Yemen, Siria, Irak y Libia”.