Yo fui neonazi

Falk Isernhagen tiene 26 años y ha sido neonazi durante cuatro. Ahora se arrepiente de su pasado y tiene una misión bien diferente: ayudar a salir a los que todavía están dentro.

La conexión de Isernhagen con el entorno neonazi comenzó en el instituto. Cuenta que le tocó en una clase en un barrio de Berlín en la que todos los alumnos eran extranjeros excepto él y otro chico. Del resto, la mayoría eran turcos. Fue durante aquellos años, cuando conoció a un grupo de chicos de ultraderecha un poco mayores que él. Le invitaron al fútbol, a barbacoas y le descubrieron grupos de música. Poco a poco, comenzó a fijarse en las letras de las bandas que escuchan los neonazis, comenzó a leer libros extremistas y a cuestionar el relato de sus profesores sobre la Segunda Guerra Mundial. Un día colgó una bandera alemana en su habitación, pero su madre pensó que eran cosas de adolescentes. A su familia no le contaba lo que rondaba por su cabeza.

Después empezó el contacto con otra gente del movimiento a través de redes sociales y con 16 años, ya estaba en su primera manifestación de extrema derecha. “Hacíamos acciones como tirar piedras a casas ocupadas y en seguida montamos un grupo de extrema derecha”, cuenta ahora en Berlín Isernhagen, un chico moreno, menudo y con gafas. Eso fue en 2009. El grupo de Isernhagen tejió contactos con otros grupos en Alemania y también de fuera de Alemania. Organizaban sesiones en las que preparaban nuevas acciones y manifestaciones y se preparaban para todo tipo de escenarios como detenciones policiales. “Allí creía que tenía amigos, que pertenecía a algo, podría haber sido igualmente de la izquierda, me habría dado igual”, reflexiona ahora.

También en 2009 conoció a su novia. Era medio polaca, medio alemana, pero como el padre de ella era de Silesia, a Isernhagen le bastaba para concluir que en realidad su novia era 100% alemana. Un año más tarde, un grupo antifascista hizo un outing de Isernhagen en Internet, es decir le destaparon. Colgaron carteles con fotos suyas por el barrio para que a partir de entonces, todo el mundo, incluida su novia, su familia y en su trabajo —limpiaba cristales por aquel entonces— supieran qué ideas defendía. Después llegaron los ataques directos. Un día, tiraron piedras a la ventana de su habitación. Otro, a la vuelta del trabajo le golpearon en la cabeza con una porra.

Isernhagen, cuyo perfil todavía se puede encontrar en páginas antifascistas, comenzó a preocuparse seriamente por su seguridad y por la de su novia. El grupo neonazi al que pertenecía le ofreció protección, pero el joven comprendió que un grupo que era blanco de los antifascistas y buscado por la policía no era el lugar más seguro. Isernhagen había leído en las redes sociales sobre Exit, una organización que ayudaba a exneonazis. En su día se había reído de ellos, pero ahora, de repente los veía con otros ojos y decidió ponerse en contacto con ellos.

Durante un año tuvo protección policial, lo que le sirvió de coartada ante su grupo para ausentarse: los radicales comprendieron que después de los ataques necesitara calma. Pasado un año y medio, comenzó por fin a sentirse fuera del grupo.

Ingo Haselbach, otro antiguo neonazi, y un expolicía, Bernd Wagner, fundaron Exit, en el año 2000. Según sus cálculos, han logrado sacar a 700 personas de organizaciones de extrema derecha. Se trata de hombres y también mujeres, la mayoría jóvenes, de entornos muy diversos y que llevaban de media unos 15 años en organizaciones ultras. Hay casos en los que ha sido necesario incluso cambiar la identidad de la persona o su lugar de residencia hasta más de una vez para garantizar su protección.

Las últimas cifras de la Oficina para la Protección de la Constitución alemana, los servicios secretos internos, indican que a finales de 2017 había 24.000 simpatizantes de extrema derecha en Alemania. De ellos, consideraba a 12.700 violentos. Y cifraba en 19.467 los delitos cometidos, 1.054 de ellos con violencia y algo más de un cuarto de ellos relacionados con ataques a centros de refugiados. Los servicios secretos internos alemanes han decidido ahora reforzar sus unidades de lucha contra la ultraderecha, porque reconocen que el terrorismo islamista de alguna manera ha eclipsado este otro tipo de extremismo.

Los neonazis normalmente contactan con la organización de forma anónima, por Internet o por teléfono. El siguiente paso es conocerlos en persona, discutir su situación y evaluar hasta qué punto es necesaria la intervención policial en el caso de que haya por ejemplo amenazas concretas de muerte. Hay un grupo de antiguos extremistas que participan y con los que se discute la estrategia a seguir. Es un proceso que puede durar años.

Fabian Wichmann, que lleva diez años dedicado a desradicalizar neonazis en Exit conoce a la perfección el entorno y explica que “están muy bien organizados y son capaces de encontrar a los que salen, aunque estén en la otra punta del país”.

La base del trabajo, como en muchas terapias es la voluntariedad. Es gente, que de repente y por motivos muy diversos, siente que tiene que haber un cambio en su vida. No son terapias formales, sino que quedan a tomar café y montan grupos de discusión con exneonazis como Isernhagen. “Intentamos introducir nuevas narrativas y exponerles a gente con la que puedan identificarse. Nosotros damos el impulso, pero el proceso es individual”, asegura Wichmann.

Solución equivocada

La experiencia les ha enseñado que la batalla de las ideas no se gana desterrando todas sus creencias. “A menudo, [los neonazis] identifican problemas que son reales, pero eligen darle la solución equivocada. Nosotros tratamos de explicar que hay otras soluciones y también otras razones que explican el mismo problema. Por ejemplo, no se trata de negar que hay desigualdad económica, pero desde luego la solución no es expulsar a los refugiados”, prosigue Wichmann.

El abanico de causas y ambientes que propician la radicalización es amplísimo

En Alemania se identifican a menudo entornos como el de la música radical como cantera de reclutamiento, pero Wichmann ha observado que el abanico de causas y ambientes que propician la radicalización es amplísimo. “Hay un proceso de socialización, pero también hay todo tipo de contextos personales, de gente con problemas psicológicos o familiares”. Entre las personas a las que han ayudado a salir tienen gente con familias disfuncionales, o que han sufrido ataques de migrantes, o que su familia es neonazi, pero también hay abogados o desempleados; es un universo muy diverso. “No se trata de que escuchen cierta música y se vuelvan neonazis. La música es un vehículo importante, pero tiene que haber una predisposición”.

Pero si hubiera que extraer un denominador común entre los radicalizados de derechas Wichmann, sostiene que probablemente sería la nostalgia, el anhelo de “una Alemania como era en el pasado, supuestamente más segura y con mejores empleos”. Un reciente y revelador estudio de la Fundación Bertelsmann titulado Cómo la nostalgia moldea la opinión pública explicaba que el 67% de los europeos alberga sentimientos nostálgicos y que de ellos, la mayor parte se sitúa en el espectro político de la derecha y situaban a la inmigración entre sus principales preocupaciones.

Ahora Isernhagen, el joven desradicalizado es profesor de instituto y trabaja como voluntario en Exit. Está convencido de que como él, otros también pueden dar el paso y cambiar. Pero reconoce que no es fácil y que hay muchos obstáculos por el camino. También para él. Este año se topó con un miembro de su antiguo grupo neonzai en el tranvía en Berlín. “Sabemos dónde estás. Sabemos que ahora eres de los buenistas. Ten cuidado”, le advirtió.