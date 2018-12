Juncker, sobre el Brexit: “No queremos mantener a Reino Unido en la UE a toda costa”

A sólo tres meses de que el Reino Unido esté oficialmente fuera de la UE (29 de marzo de 2019), el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, valora en una entrevista con el diario alemán Die Welt —miembro de LENA, alianza de la que EL PAÍS forma parte—, las negociaciones sobre el Brexit. Habla también de la incomodidad que le produce la pertenencia del húngaro Viktor Orbán en su misma familia política (PPE) y sobre el crecimiento de los populismos.

Pregunta (P). ¿Le desespera la situación en la que se encuentra Europa?

Respuesta (R). No hay razón para desesperarse por Europa. Aunque uno puede tener, por supuesto, sus dudas. Tengo plena confianza en el futuro de la Unión Europea. Sin embargo, creo que los procesos de toma de decisiones en la UE a veces son demasiado lentos. Y hay algo más que me preocupa: solía tener la sensación de que el continente estaba cada vez más unido. Sin embargo, durante los últimos diez años, cada vez me da más la impresión de que los europeos se están separando. Tenemos que asegurarnos de que estas divisiones no sean demasiado profundas.

P. En mayo hay elecciones europeas. ¿El debate sobre cómo hacer frente a la migración eclipsará otros temas de la campaña?

R. Es algo que lamentaría profundamente. La migración es, por supuesto, un tema importante, pero no es nuestro mayor problema. Parece que cuando se trata de la migración, hemos perdido nuestra capacidad de ver las cosas en perspectiva. Al mismo tiempo, debemos reconocer que la integración de los refugiados es un desafío importante para muchas autoridades locales.

P. ¿Cómo mantener a raya a los populistas?

R. Los partidos tradicionales no pueden imitar a los populistas. No debemos dar a entender que los populistas tienen razón. Tenemos que dejar claro que solo producen ruido y que no tienen ninguna propuesta específica que ofrecer para resolver los desafíos de nuestro tiempo.

P. Usted permite que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que forma parte de su mismo grupo político, se salga con la suya ante Europa, aunque Hungría se beneficia claramente de la UE. ¿Por qué?

R. Estoy discutiendo constantemente con él. Presenté una moción para la exclusión del Partido Fidesz de Orbán del Partido Popular Europeo (PPE). En mi opinión, los valores demócratas cristianos en los que se basa el PPE ya no son compatibles con la política de Fidesz. Mi moción fue rechazada.

P. ¿Le preocupa una posible interferencia externa durante la campaña electoral europea, en forma de ataques de piratas informáticos o desinformación como hemos visto en Estados Unidos?

R. Me preocupa que pueda haber intentos ilegales de influir en las elecciones europeas. No estamos lo suficientemente preparados para hacer frente a este problema en Europa. En la Comisión Europea hemos aumentado recientemente el personal dedicado a gestionar noticias falsas de una manera más efectiva. Pero no es suficiente. Todos los Estados miembros deben unir fuerzas. Europa debe unirse en la lucha contra los troles y los piratas informáticos de China o Rusia.

P. ¿El Reino Unido saldrá de la UE el 29 de marzo de 2019?

R. Estoy trabajando en el supuesto de que se irá, porque eso es lo que han decidido los ciudadanos del Reino Unido.

R. ¿Ve alguna posibilidad de un segundo referéndum?

R. Eso deben decidirlo los británicos.

P. ¿Cómo debería ser la relación futura después de la retirada del Reino Unido, especialmente teniendo en cuenta Irlanda del Norte?

R. No somos nosotros los que abandonamos el Reino Unido, es el Reino Unido el que abandona la Unión Europea. No me parece razonable que haya una parte de la opinión pública británica que crea que es la UE la que debe proponer una solución para todos los problemas futuros del Reino Unido. Mi propuesta es la siguiente: que se aclaren entre ellos y después nos digan qué es lo quieren. Nuestras propuestas llevan meses sobre la mesa.

P. El Parlamento de Westminster debe votar el acuerdo de salida pactado con la UE la tercera semana de enero. ¿Espera que sea aprobado?

R. Si la Cámara de los Comunes respalda el acuerdo a mediados de enero, deberíamos comenzar los preparativos para la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea al día siguiente y no esperar hasta después de la fecha de salida oficial del 29 de marzo. Tengo la impresión de que la mayoría de los parlamentarios británicos desconfían profundamente tanto de la UE como de la señora May. Se insinúa que nuestro objetivo es mantener al Reino Unido en la UE a toda costa. Esa no es nuestra intención. Todo lo que queremos es claridad sobre nuestras relaciones futuras. Respetamos el resultado del referéndum en el que se aprobó la salida.

P. Rumania asumirá la presidencia (rotatoria) del Consejo de la UE en enero y compartirá la responsabilidad de negociar con Londres. ¿Eso te preocupa?

R. Rumania está técnicamente bien preparada para asumir la presidencia semestral del Consejo de la UE a partir de enero, gracias también al apoyo activo de la Comisión Europea. Sin embargo, creo que el Gobierno de Bucarest aún no ha entendido del todo lo que significa presidir la UE. Para sacar adelante una negociación es necesario escuchar a los demás y tener la firme voluntad de dejar de lado los propios deseos. En este sentido, tengo algunas dudas. Además, la situación interna de Rumania es tal que el país no puede actuar como una unidad compacta en Europa.

P. ¿Qué hará después de que termine su mandato en otoño de 2019?

R. Fui ministro por primera vez con 27 años. Desde entonces, salvo algunos meses, he ocupado un cargo político. He tenido que renunciar a una parte de mi vida privada y quiero dedicarle ahora más tiempo.

Entrevista realizada en Bruselas por: Hannelore Crolly, Silke Mülherr y Christoph B. Schiltz.