Cadena perpetua por la muerte de 78 mujeres para el asesino en serie más mortífero de la historia de Rusia

Foto: Mikhail Popkov, en el tribunal de Irkutsk (Rusia) que le ha condenado a cadena perpetua por el asesinato de 78 mujeres. Vídeo: confesión de Popkov de uno de los crímenes. ANTON KLIMOV AFP

Un ex policía ruso, que previamente había sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de 22 mujeres, fue condenado a idéntica sentencia el lunes por 56 asesinatos más. El Tribunal Regional de Irkutsk en Siberia encontró a Mikhail Popkov, de 53 años, culpable de matar a más de medio centenar de mujeres entre 1992 y 2007, dijo la oficina del fiscal en un comunicado citado por la agencia de noticias Interfax. Con 78 asesinatos en total, es el asesino en serie más mortífero de la historia de Rusia.

Mikhail Popkov tenía "una necesidad patológica de matar gente", dice el texto. También fue declarado culpable de violar a diez de sus víctimas. Popkov fue sentenciado por primera vez en 2015 por el asesinato y la violación de 22 mujeres. Luego confesó 59 asesinatos más, pero la policía no pudo probar la verdad de tres de ellos.

Yulia Kuprikova (en el medio) y Tatiana Martynova (a la derecha), dos de las víctimas de Mikhail Popkov junto a una amiga. The Siberian Times

El asesino mató a sus víctimas, la mayoría de entre 17 y 38 años según The Siberian Times, después de haberlas invitado a dar un paseo por la noche, a veces en un coche de policía fuera de su horario de servicio, cerca de la ciudad de Angarsk. Popkov violaba a las mujeres y después acababa con ellas con hachas, cuchillos o destornilladores.

Como oficial de policía, Popkov había estado involucrado durante años en la investigación de algunos de sus crímenes para desviar las sospechas, según revelaron sus antiguos colegas. El asesino cesó los crímenes en 2007 tras haber contraído una enfermedad venérea: "Intenté curarme, tenía miedo de ir al hospital. Sentí las consecuencias, estaba impotente. Después de aquello perdí el deseo de violar y asesinar", confesó Popkov a la policía. Esta le arrestó en 2012 en Vladivostok, gracias a los rastros dejados por las llantas de su coche en las escenas de sus crímenes. Un análisis de ADN realizado a quienes poseían un vehículo como el del asesino estrechó el cerco sobre Popkov.

Funeral de Marina Lyzhina y Liliya Pashkovskaya, dos víctimas de Mikhail Popkov.

En una entrevista publicada por The Siberian Times hace tres años, la esposa y la hija de Popkov, Elena y Ekaterina Popkova, entonces de 48 y 27 años, dijeron que el expolicía nunca mostró ninguna señal de ser un asesino en serie y tanto ellas como su familia siempre se sintieron "seguras" con él. "He estado casada durante 28 años con él. Si hubiera sospechado algo, por supuesto me hubiera divorciado. Le apoyo y le creo. Si fuera liberado, continuaría viviendo con él", declaró la mujer de Popkov. Este, en un vídeo de la policía publicado ayer por este medio, confiesa uno de sus crímenes en el lugar de los hechos.

Con la sentencia conocida hoy, Popkov se confirma como el mayor asesino en serie de la historia de Rusia. Le siguen Andrei Tchikatilo, ejecutado en 1994 por el asesinato de 53 adolescentes y niños durante la era soviética; y Alexander Pitchushkin, condenado a cadena perpetua en 2007 por el asesinato de 48 personas en Moscú.