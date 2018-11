Portugal se suma a la Ruta de la Seda china

España, no, pero Portugal, sí. El primer ministro luso, António Costa, ha anunciado que Portugal se apunta al programa de infraestructuras conocido como la Ruta de la Seda y será puente entre Asia y Europa para el transporte de mercancías a través de su puerto de Sines.

En una reunión con la asociación de periodistas extranjeros, Costa explicó este jueves que coincidiendo con la visita del presidente de China, Xi Jinping (el martes y miércoles próximo), los dos países firmarán una docena de acuerdos comerciales. Uno de los más importantes es el del principal puerto marítimo del país, Sines, que se pondrá a disposición del comercio chino. "Sines será el puente entre Asia y Europa", dijo Costa. El plan de la nueva Ruta de la Seda prevé una inversión a nivel global de más de 800.000 millones de euros dedicados a puertos, autopistas, aeropuertos y ferrocarriles para unir Asia teniendo a China como punto central de comunicaciones.

Las inversiones chinas en Portugal son las más elevadas per cápitade Europa y ocupan el décimo lugar mundial, según datos de la consultora McKenzie. Las inversiones se acercaron al 5% del PIB luso en el último quinquenio. Entre 2011 y 2017 alcanzaron los 10.000 millones de euros.

Principalmente se dirigen a tomar posiciones en sectores básicos de la economía, como la red eléctrica, la salud, la banca, la energía, los transportes y el agua, aunque ya se ha extendido hasta en Gestifute, la agencia de intermediación de futbolistas más importante del mundo.

Además del puerto de Sines, China firmará acuerdos sobre la explotación de recursos marítimos y un programa de lanzamiento de satélites low cost. Ambos países Cada contribuirán con 50 millones de euros cada uno. En el año 2021 se prevé el primer lanzamiento desde la isla azoriana de Santa María, según declaró a este periódico el ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Heitor.

Si la Unión Europea mira de reojo ciertas inversiones chinas en el continente, el primer ministro Costa, no. Este jueves fue muy tajante sobre el anuncio de que la UE vigilará inversiones en medios de comunicación y empresas de datos. "La Unión Europea tiene que concentrarse en sus problemas internos y no preocuparse por la inversiones externas", dijo. "Que se preocupe por los problemas de la inmigración, de la unión monetaria, del Brexit..., no de quién confía en un país para invertir cuando ningún otro país quería hacerlo. No hay inversión china en Portugal que pueda obstaculizar la UE".

A través de diversas sociedades, China posee el 25% de la eléctrica EDP y ahora han lanzado una OPA para conseguir la mayoría, un proceso que se está encontrando con más trabas en Estados Unidos que en Portugal. "EDP fue privatizada", recordó el primer ministro luso, "se hizo un concurso para buscar ofertas y la mejor fue de China". Las críticas a la operación, sin embargo, proviene de la contradicción de que los propietarios de una empresa privatizada sean empresas chinas semipúblicas.

En el Informe Anual de Seguridad Interna del Gobierno de 2016 se hacía una referencia al riesgo del capital público chino en áreas básicas del país como la red distribución energética (RED) y su producción (EDP). Esa referencia, sin embargo, desapareció al año siguiente, aunque la inversión ha seguido aumentando, como se ha demostrado con la opa sobre EDP.

El capital chino también está presente en entidades bancarias como BC, el Haitong Bank y Banif Investimento, o en empresas de seguros como Lusitania, Fidelidade y Groupama.

"Ya en el siglo XVI Portugal estaba abierto al mundo y en el siglo XXI así continúa", añadió el primer ministro Costa.