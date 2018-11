Borrell irrita a los euroescépticos y da ánimos al nacionalismo escocés

Borrell participaba en un coloquio/entrevista organizado en Bruselas por el portal de Internet Politico. Al final de su intervención llegó la pregunta-trampa: "¿Respaldaría España que una Escocia independiente ingresara en la UE". "¿Por qué no? Si abandona Reino Unido de acuerdo con las leyes internas del país y Westminster [el Parlamento británico] está de acuerdo, no vamos a ser más papistas que el Papa. ¿Por qué íbamos a oponernos?", dijo el ministro.

No es la primera vez que Borrell argumenta de ese modo, y su intervención estuvo llena de matices y prevenciones, al insistir en que la situación de Escocia no tenía nada que ver con la de Cataluña, ni mucho menos con la de Kosovo, cuya independencia, hasta ahora, no ha sido reconocida por España. Pero el momento no podía ser menos propicio. Theresa May lucha por sacar adelante, en contra del ala dura de su partido, de la oposición laborista, de sus socios unionistas norirlandeses y de los propios nacionalistas escoceses, el acuerdo de Brexit alcanzado con Bruselas tras largos y agónicos meses de negociación.

Es "una espantosa hipocresía", ha dicho David Jones, el exministro para el Brexit, al referirse a las palabras de Borrell. Los conservadores escoceses también han acusado al ministro español de estar completamente equivocado. Pero los nacionalistas del Partido Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) comenzando por su líder, la ministra principal de esa región, Nicola Sturgeon, quien inmediatamente rebotó los comentarios de Borrell en su cuenta de la red social Twitter, han aplaudido sus palabras. "La independencia permitirá a Escocia ser un socio en Europa en igualdad de condiciones en vez de ser arrastrados por los tories en contra de nuestros deseos. Ese mensaje de esperanza es cada vez más poderoso a medida que la realidad del Brexit comienza a morder", ha dicho George Adam, miembro del Parlamento escocés.

Las fuerzas no nacionalistas de Escocia han argumentado hasta ahora que Escocia no podría incorporarse a las instituciones comunitarias en el caso de obtener su independencia porque el Gobierno español, preocupado por su propia amenaza independentista en Cataluña, ejercería el veto. Las palabras de Borrell han supuesto un duro golpe para ellos, y para los euroescépticos conservadores. "Me preocupa mucho más la unidad de Reino Unido que la unidad del Reino de España. Creo que Reino Unido se separará antes que el Reino de España", dijo Borrell en la entrevista a Politico.