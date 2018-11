“Lo que el régimen de Maduro pretende es partirte el espíritu”

G. C.

El opositor venezolano considera que de producirse en algún momento una condena, se abriría “una grieta dentro del chavismo” y tal vez contra Maduro. Saleh espera que ocurra así. No ve otra opción: “La oposición no tumbará al régimen”. “Es importante decir que la oposición nunca se ha planteado la lucha armada”, responde cuando se le plantea un escenario en el que ni las presiones internacionales ni un tribunal muevan a cambios al Gobierno de Caracas. “La lucha armada en Venezuela sí es legítima, pero no pertinente”, abunda. Y justifica así posición: “Maduro ha dado golpes de Estado continuados”.“Con voluntad política no hacen falta tanquetas”.