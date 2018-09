Macedonia vota su cambio de nombre con la vista puesta en la Unión Europea

Los macedonios deciden este domingo si aceptan cambiar el nombre del país por Macedonia del Norte, una decisión histórica que zanjaría un viejo conflicto con Grecia y los acercaría a la Unión Europea. Los electores de este país balcánico votan en este referéndum, que es consultivo y cuyo resultado tendrá que ser validado por el Parlamento, pero que suscita mucho interés en Bruselas, en las sedes de la OTAN y de la Comisión Europea.

"Cambiará las cosas si ello nos abre las puertas de Europa y de la OTAN" explica Olivera Argirovska, enfermera jubilada de 74 años, que acudió este domingo a votar muy temprano en el colegio Tito del centro de Skopje, donde al menos una decena de ciudadanos esperaban su turno para votar. La ahora llamada la antigua república yugoslava de Macedonia (FYROM, en sus siglas inglesas), uno de los países más pobres de Europa, quiere entrar en esas organizaciones que muchos consideran como una promesa de estabilidad y de prosperidad. Pero su objetivo se ha topado una y otra vez con el veto de Grecia, que afirma que el nombre de Macedonia sólo puede designar una de sus provincias septentrionales, alrededor de Tesalónica.

Desde que Macedonia se independizó de la desaparecida Yugoslavia en 1991, los griegos creen que trata de usurpar su patrimonio, especialmente el de Alejandro Magno, y que mantiene ambiciones territoriales ocultas. Los años de poder de la derecha nacionalista macedonia (VMRO-DPMNE), que terminaron en 2017, tensaron aún más las relaciones bilaterales. El país se llenó entonces de estatuas y de referencias a Alejandro Magno y Filipo de Macedonia, enojando a los griegos.

En junio, sin embargo, el nuevo primer ministro socialdemócrata macedonio, Zoran Zaev, firmó con su homólogo griego Alexis Tsipras un acuerdo para poner fin a esa disputa: si se aprueba el nuevo nombre de "República de Macedonia del Norte", Atenas dejará de oponerse al ingreso de su vecino en la OTAN y en la UE.

El Gobierno macedonio insiste en las ventajas de ese acuerdo. En las paredes de Skopje, la campaña a favor del cambio anima a votar "Sí a una Macedonia europea", a tomar "una decisión histórica" y a ignorar los llamamientos al boicot lanzados en las redes sociales. Pero las palabras "Macedonia del Norte" no aparecen ni en los carteles ni en la pregunta del referéndum: "¿Está a favor de la adhesión a la UE y a la OTAN aceptando el acuerdo con Grecia?"

A muchos habitantes les cuesta aceptar el nuevo nombre, que consideran impuesto desde el extranjero. "Entiendo lo que sienten los macedonios (...), es un chantaje", afirma Abedin Memeti, miembro de la minoría albanesa, que representa entre el 20 y el 25% de los 2,1 millones de habitantes del país. "Pero la UE y la OTAN son más importantes que todos nosotros. Hay que avanzar", dice el joven, que votará sí como la inmensa mayoría de las personas de la comunidad albanesa.

"No estoy contenta. Y no conozco a nadie que lo esté con este acuerdo", asegura Danica Taneska, de 55 años. Pero "mis hijos están tan encantados con ese futuro europeo. Yo no creo en ello, pero no quiero enfadarlos". Esa habitante de Skopje, que no pensaba ir a votar, elegirá finalmente el no.

Para quitarle legitimidad a la previsible victoria del sí, quienes se oponen al acuerdo no llaman a votar no, sino a boicotear el referéndum. Muchos observadores vaticinan una participación inferior al 50%. La abstención será el resultado del descontento de muchos macedonios y también de la diáspora: menos de 3.000 macedonios del extranjero se han inscrito en las listas electorales, a pesar de que estos representan a un cuarto de la población, según las estimaciones.

Para Borjan Jovanoski, un periodista especializado en asuntos europeos, esa falta de interés no quita que el referéndum sea vital para el país, ya que la UE "es la única potencia coherente que puede preservar la paz entre religiones y comunidades étnicas en un país tan heterogéneo como Macedonia".

Tras haber evitado los conflictos intercomunitarios de los años 1990 en la extinta Yugoslavia, Macedonia estuvo a punto de caer en la violencia en 2001, cuando los rebeldes albaneses y las fuerzas macedonias se enfrentaron, dejando entre 100 y 200 muertos hasta los acuerdos de Ohrid, que concedieron más derechos a los albaneses.