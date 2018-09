El sucesor de Lula despega en las encuestas

Estas cifras sugieren que Lula ha logrado, al menos en parte, lo que tanta gente en Brasilia veía imposible: que sus votantes, aproximadamente un 39% del electorado brasileño que le es fiel a él pero no necesariamente al Partido de los Trabajadores (PT), sigan a su sustituto. Con esta “transfusión de votos”, Lula ha logrado que, a pesar de todos los reveses que ha sufrido en los últimos meses y de todas las vueltas de tuerca de esta laberíntica campaña, el PT se mantenga como la superpotencia electoral que lleva siendo ininterrumpidamente desde que llegó hasta la segunda vuelta de las elecciones de 1994. Aquel año no ganó pero estar en ese puesto le permitió vertebrar las alianzas entre el resto de las fuerzas políticas. Si en 2018 consigue aunque sea el mismo resultado, y la elección termina siendo una pugna entre partidarios y críticos del PT al igual que en los últimos 22 años, la maltrecha agrupación habrá garantizado una supervivencia que no estaba del todo clara cuando perdió el poder en el impeachment a Dilma Rousseff en 2016.

Pero Haddad tiene un punto débil: el rechazo que genera, un 29%, atribuible al antipetismo. Si llegase a la segunda vuelta, no lo tendría necesariamente fácil para ganar a Bolsonaro. De ahí que en las cada día más monotemáticas calles de las ciudades brasileñas se discuta tanto el voto útil. Es decir, quitarle el voto a Haddad y dárselo a un candidato que sea más fuerte contra la amenaza del autoritarismo. En este contexto, el único que ganaría al ultraderechista está en el tercer puesto de las encuestas con un 13% de la intención de voto: Ciro Gomes, un hombre de centro-izquierda (fue exministro de Lula) que tiene, además, la curiosa ventaja de haber cambiado de agrupación con frecuencia en su vida política. Esto le permitiría pactar, llegado el momento, con más agrupaciones que los demás y ganar así músculo ante Bolsonaro.

En todo caso, el despegue de Haddad apunta que la campaña ha entrado en una segunda fase, relativamente más asentada. Hay cabos sueltos, claro. La “transfusión de votos” aún no ha acabado, en opinión de quienes estudian las tendencias políticas, y Haddad puede llegar más reforzado a la segunda vuelta; o aún puede superarle otro candidato. Pero -descontando la imprevisibilidad propia de la política brasileña- las variables son cada vez menores. De los 13 que había al principio de la campaña, ya se puede intuir que muchos de los que iban en nombre del centro no acaban de cuajar; que Bolsonaro tiene todas las de llegar a la segunda vuelta y que, sea quien sea que le plante cara, va a necesitar todos los apoyos que encuentre.