Rescatada una turista británica tras caer de un crucero y pasar 10 horas en el mar Adriático

Kay Longstaff, una mujer británica de 46 años, ha sido rescatada tras caer de un crucero y pasar 10 horas en el mar Adriático, según ha informado la guardia costera de Croacia y recoge The Guardian. Longstaff se cayó el sábado por la noche del Norwegian Star a unas 60 millas —100 kilómetros— de la costa de Croacia. Cuando el personal del crucero tuvo constancia de ello, sobre las seis y media de la madrugada del domingo, un equipo de guardacostas comenzó a buscarla. La mujer fue localizada a las 9.40 y rescatada a aproximadamente 1,3 kilómetros del lugar en el que se cayó del barco. La víctima fue trasladada al hospital croata de Pula y está fuera de peligro.

"Tengo mucha suerte de estar viva. Me caí de la parte de atrás del Norwegian Star y estuve 10 horas en el agua hasta que estos chicos maravillosos me rescataron", contó brevemente Longstaff al canal croata HRT, justo en el momento en el que los servicios de emergencia la conducían al hospital.

La mujer atribuye su resistencia a que practica yoga y que pasó la noche cantando para intentar sobrellevar el frío, según dijo a uno de sus rescatistas y recoge The Dailymail. Uno de los pasajeros del barco, que pidió no ser identificado, asegura que el personal del barco bloqueó el acceso a la zona desde donde supuestamente cayó la mujer con barreras de metal. Todavía no se han aclarado las circunstancias por las que terminó en el agua.

El barco se dirigía desde el puerto de Vergarola (Croacia) a Venecia (Italia). David Radas, portavoz del ministro de Asuntos Marítimos de Croacia, ha explicado que al revisar las cámaras de videovigilancia los rescatistas supieron el momento exacto en el que Longstaff cayó al agua: "Como sabían la hora pudieron conocer la posición exacta del barco". Tras saltar las alarmas, el crucero regresó a la zona en la que la mujer cayó al agua y dio varios pases.

Cuando encontraron a la mujer, estaba agotada, según ha afirmado el capitán del barco de rescate, Lovro Orešković. Un portavoz del crucero ha detallado que "se encuentra estable" y que la llevaron a Croacia para recibir tratamiento adicional. "Estamos muy contentos de que esté a salvo y pueda reecontrarse con amigos y familiares", ha añadido.

Este mismo verano, en julio, un trabajador de otro crucero, el Norwegian Getaway, se cayó por la borda en el Golfo de México, según The Guardian. El hombre, de 33 años, fue rescatado, también con vida, 22 horas después.