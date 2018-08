El derrumbe de un viaducto en Génova (Italia), últimas noticias en directo

EL PAÍS

Idriss, superviviente del derrmbe del puente Morandi: "Con la lluvia no se veía nada, solo se veía gente escapando mientras gritaba”. Idriss es un camionero de Parma que cada día trasporta mercancías desde Génova. Estaba atravesando el puente cuando el instinto le hizo clavar los frenos. Vio cómo caían primero los tirantes y después el piso del puente. “Pasó delante de mis ojos, no consigo borrar esa imagen, aún lo veo”, dice. Consiguió detenerse justo al borde del abismo. Dio marcha atrás hasta que encontró más coches y después apagó el motor y bajó del camión. “Otro camionero dejó el motor en marcha y salió corriendo. Con la lluvia no se veía nada, solo se veía gente escapando mientras gritaba”. Informa desde Génova, la enviada de EL PAÍS Lorena Pacho.