Un hombre con un bebé en brazos mientras torea a una vaquilla causa indignación en Portugal

En el vídeo, un hombre sujeta a una niña en brazos mientras torea en plena calle, en la isla de Terceira (Portugal).

Un día antes de que la Asamblea de Portugal impidiera la prohibición de los espectáculos taurinos en el país, en las Azores un padre toreaba con su hija en brazos. No era la primera vez, pero en esta ocasión un videoaficionado grabó el lance y lo colgó en Facebook. La Plataforma antitaurina Basta ha denunciado los hechos ante las autoridades portugueses de protección a la infancia.

El vídeo de 26 segundos ha dado la vuelta al mundo, como hace dos años también causó revuelo una imagen de Francisco Rivera toreando con su hija de cinco meses en brazos. “Nunca ha estado más segura”, dijo, recordando que era la quinta generación de bebés estrenándose así en los ruedos.

En esta caso, no era una plaza si no un correcalles en Casa da Ribeira de la isla de Terceira, del archipiélago de las Azores. La Terceira es famosa por sus fiestas taurinas, que empiezan en mayo y no acaban hasta octubre.

El jueves pasado, en uno de esos festejos, un hombre con camiseta amarilla recibía al morlaco con una muleta en medio de una calle. En su otro brazo llevaba a una niña, de unos tres años de edad, presumiblemente su hija.

La plataforma antitaurina Basta denuncia los hechos como una situación de “total irresponsabilidad", "poniendo en riesgo su vida y la de la niña en una clara violación de la legislación que protege a los niños, además de constituir un atropello a la Convención de los Derechos de la Infancia de la ONU". Basta ha identificado y denunciado al adulto, esperando "que sirva de ejemplo para situaciones futuras en espectáculos taurinos".

Los festivales taurinos en la isla Terceira son los más populares de Portugal. De mayo a octubre se suceden más de 200 espectáculos, la mayoría touradas à corda, en las que el animal corre por las calles, pero sujeto a una larga soga que controlan los pastores.

A diferencia de otros espectáculos taurinos, la popularidad de los festejos en Terceira va en aumento. Hace unas décadas apenas llegaban al medio centenar y ahora superar los dos centenares, lo que incluso ha provocado algunos problemas de falta de animales. Solo en la isla, existen 13 ganaderías dedicadas a proveer de toros a los pueblos. Estas fiestas suponen el 15% del PIB de la isla y el 2,5% de las Azores, dado su atractivo turístico internacional.