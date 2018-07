El rescate de los niños atrapados en una cueva de Tailandia, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El rescate de los menores que aún permanecen en la cueva se ha reanudado a las 11.00 hora local (5.00 en la España peninsular). "Los factores son tan buenos como ayer. El equipo de rescate es el mismo con algunos cambios", ha afirmado el coordinador de los trabajos de rescate, Narongsak Osottanakorn, según recoge The Guardian. Además, ha subrayado que "el nivel de agua no es preocupante, ya que la lluvia de ayer no afectó a los niveles de agua dentro de la cueva".