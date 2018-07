El partido Acción Democrática se retira de la coalición opositora de Venezuela

Acción Democrática, el segundo partido más antiguo de Venezuela, se ha divorciado de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Su secretario general, Henry Ramos Allup, ha atribuido la ruptura a la falta de acuerdos internos. “No se trata de ninguna guerra ni de ninguna confrontación, es una traba de carácter administrativo”, dijo.

Es una separación advertida desde el año pasado. Las fisuras con otros partidos de la plataforma se acentuaron tras juramentar a sus gobernadores electos en las votaciones de octubre ante la chavista Asamblea Nacional Constituyente. El gesto fue considerado una concesión al gobierno de Nicolás Maduro por otros grupos políticos. Por esto Henrique Capriles Radonsky, excandidato presidencial, rompió relaciones con el secretario general de AD. “Hablo por mí no por mi partido (Primero Justicia). Mientras esté en la Unidad el señor Ramos Allup, yo no voy a seguir en esa Mesa. Lo de ayer no tiene justificación”, anunció en ese momento.

Ramos Allup, expresidente del Parlamento, ha declarado que la decisión no ha provocado conflictos dentro de la MUD. “En la Mesa de la Unidad quedan importantísimas organizaciones políticas que, efectivamente, tendrán que continuar tratando (…) de destrabar el funcionamiento de la Mesa, porque eso es lo que está esperando de nosotros el país”, acotó.

Con la salida de AD de la coalición se quiebra el grupo de los cuatro partidos opositores más importantes

Con la salida de AD de la coalición se quiebra el grupo de los cuatro partidos opositores más importantes de Venezuela. Quedan aliados Primero Justicia, Voluntad Popular, fundado por el preso político Leopoldo López, y Un Nuevo Tiempo, dirigido por el excandidato presidencial Manuel Rosales.

Esta es la mayor crisis afrontada por la Mesa de la Unidad Democrática después de su conformación en 2008. El principal temor es que el aislamiento de Acción Democrática pudiera desencadenar un efecto dominó que, en el peor de los pronósticos, pudiera conllevar a la disolución de la alianza opositora. Sin embargo, Ramos Allup ha aclarado que la separación no desea provocar el fin de la coalición. “Cuando los ciclos sean de alza tenemos que aprovecharlos, pero cuando los ciclos sean de baja eso no puede significar que todos nos paralicemos”, explicó.

El debilitamiento de la oposición ha sido progresivo tras las protestas antigubernamentales de 2017. Los dirigentes han perdido el timón político con las elecciones de la Constituyente, gobernaciones, municipios y la cuestionada reelección de Maduro. Después de estos comicios ninguno han logrado ofrecer una respuesta a la ciudadanía ante la implacable crisis en el país.

En cambio, el Gobierno ha sabido aprovechar las fracturas para dinamitar a su enemigo. Solo Henri Falcón, dirigente de Avanzada Progresista, se deslindó de la Mesa de la Unidad cuando se anunciaron comicios presidenciales para enfrentar a Maduro. Su decisión le costó las críticas de opositores que consideraron que validaba al sistema electoral, cuestionado internacionalmente por su opacidad y afinidad con el Partido Socialista de Venezuela (PSUV).

Falcón ha creado otra plataforma política, Concertación para el Cambio, para agrupar a los pequeños partidos que lo apoyaron en los comicios. Antes, un grupo de ciudadanos había fundado el Frente Amplio con la intención de ser una alternativa distinta a la MUD.