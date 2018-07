Detenida una trabajadora de un hospital de Reino Unido acusada de matar a ocho bebés

Una trabajadora de la unidad neonatal del hospital The Countess of Chester, en Chester, una ciudad de 87.500 habitantes del noroeste de Inglaterra, ha sido detenida este martes acusada de haber matado a ocho bebés y de intentar haber asesinado al menos a otros seis, según ha informado la policía. El arresto llega después de una investigación sobre la muerte de 17 recién nacidos y otros 15 casos de "colapsos no mortales" entre marzo de 2015 y julio de 2016 en este departamento del centro médico en el que trabaja la detenida. Esta ha sido descrita por la policía como "profesional de la salud", pero no ha trascendido si es médica, enfermera o si posee otra categoría sanitaria.

"Esta es una investigación muy compleja y muy sensible y, como pueden apreciar, debemos asegurarnos de hacer todo lo posible para tratar de establecer en detalle qué ha llevado a estas muertes y colapsos de bebés", ha dicho esta mañana el inspector detective Paul Hughes. La policía inició la investigación, que todavía está activa, en mayo del año pasado. "Este es un momento extremadamente difícil para todas las familias y es importante recordar que, en el centro de esta operación hay varias familias en duelo que buscan respuestas sobre lo que les sucedió a sus hijos", ha agregado Hughes.

El hospital ha mostrado su apoyo a la labor de la policía y ha agregado que confía en que la unidad de recién nacidos es "segura". "Pedirle a la policía que estudie esto no fue algo que hicimos a la ligera, pero tenemos que hacer todo lo posible para comprender lo que ha sucedido aquí", ha afirmado el director médico del hospital, Ian Harvey.