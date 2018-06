“Me visto cómo quiero, no es asunto tuyo”: así se revelan las mujeres de Irán contra el velo obligatorio

این سه مامور #گشت_ارشاد چند بار مزاحم این زن شدن، زن هم خشمگین شد با لگد آنها را از خود دور کرد خشم چهل ساله#دوربین_ما_اسلحه_ما

This woman had enough of morality police see how she kicked them away. We are tired of being told what to wear we are fed up with compulsory hijab pic.twitter.com/Xi3zSKLYqt