El copiloto de un vuelo comercial chino resulta parcialmente succionado fuera de la cabina

El copiloto de un vuelo comercial de la compañía Sichuan Airlines fue parcialmente succionado fuera del avión en pleno vuelo, a 32.000 pies de altura (unos 9.700 metros), tras romperse la luna del parabrisas de la cabina, lo que obligo al comandante a realizar un aterrizaje de emergencia, según han informado varios medios.

El vuelo partió este lunes de la ciudad china de Chongqing, en el centro del país con destino a Lhasa, la capital el Tíbet. El aterrizaje de emergencia se realizó al sudoeste del país, en Chengdu.

Liu Chuanjian realizó el aterrizaje de la aeronave, un Airbus A319, forma manual, según declaró al Chengdu Economic Daily. El accidente ocurrió, según su relato, cuando volaban a velocidad de crucero. De repente, un sonido ensordecedor se escuchó en la cabina. La nave sufrió una repentina pérdida de presión y una baja radical de temperatura. Al levantar la mirada, el piloto descubrió que la parte derecha del parabrisas de la cabina había desaparecido.

"No hubo señal de advertencia. De repente, el parabrisas solo se agrietó e hizo un ruido fuerte. Lo siguiente que sé es que mi copiloto había sido medio absorbido por la ventana", dijo. "Todo en la cabina estaba flotando en el aire. La mayoría del equipo no funcionaba... y no podía escuchar la radio. El avión temblaba con tanta fuerza que no pude leer los indicadores ".

El copiloto, que llevaba puesto el cinturón de seguridad, fue empujado hacia dentro de la cabina. Solo arañazos y un esguince de muñeca, según ha informado las autoridades de aviación civil chinas. Otro miembro de la tripulación de cabina resultó herido en el aterrizaje, pero los 119 pasajeros abandonaron el avión ilesos.

Tanto las autoridades chinas como la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil de Francia y Airbus investigarán el accidente.

"La tripulación nos estaba sirviendo el desayuno cuando el avión comenzó a vibrar. No sabíamos qué estaba pasando y entramos en pánico. Entonces las máscaras de oxígeno cayeron... Notamos unos segundos de caída libre antes de que el avión se estabilizara", dijo un pasajero sin identificar al Servicio de Noticias de China.

"Todavía estoy nervioso. No me atrevo a tomar un avión nunca más. Pero también estoy feliz de haber tenido escapado". El parabrisas se rompió aproximadamente media hora después del despegue, dijo el Chengdu Economic Daily.

Las autoridades chinas de aviación informaron de que el parabrisas era parte original de la aeronave y no tenía fallas registradas anteriormente. Los accidentes provocados por parabrisas agrietados ocurren frecuentemente debido al choque con aves o a los rayos, pero la rotura como la ocurrida en el vuelo chino es rara. En 1990, uno de los pilotos de un vuelo de British Airways fue absorbido parcialmente fuera de la ventana de la cabina después de su parabrisas estallara a 23.000 pies (unos 7.000 metros). Sobrevivió al accidente.