Macron busca aliados en otros países para presentarse a las elecciones europeas de 2019

B. D. C. (Madrid)

El potencial Gobierno que pueda salir en los próximos días en Italia, con un Ejecutivo en coalición entre la ultraderechista Liga y los populistas del Movimiento 5 Estrellas (M5S) “preocupa”, y mucho, a Anglade.

“La política italiana es una novela. Pero es cierto que es el laboratorio en Europa”, alerta. Pero no vacila al echar parte de la culpa de lo que sucede en el país transalpino —fundador de la UE— a Bruselas. “Si Italia está así es porque Europa no ha sabido responder a sus problemas: la crisis económica (su economía no crece) y, lo que es peor, la crisis migratoria”, explica el joven parlamentario de la Asamblea gala. “La UE los dejó solos”.

La República en Marcha, que busca la refundación de Europa para el próximo quinquenio, pide fortaleza en los países miembros porque “una Italia débil y con un Gobierno de extrema derecha es una mala noticia para la UE”, cierra.