Tras el primer debate presidencial, lo mejor es la renovación del formato implementado por el INE. Anaya, el más articulado y al que más le suma el ejercicio. Cumple a la perfección con la tarea y tiempos aunque en lo emocional le falta conectar más. A El Bronco, sin ninguna propuesta factible, su estilo le genera cercanía. López Obrador se mantiene como puntero, aunque, al no arriesgar y defender sus propuestas, no gana. A pesar de no contestar lo que se le cuestiona, con mensajes anti-régimen sigue capitalizando el enojo social. Margarita, nerviosa y desarticulada presenta propuestas calca del sexenio de Calderón. Meade desaprovechó el encuentro al no lograr desmarcarse de Peña.



La amnistía es el elemento que más utilizaron para atacar a López Obrador. Sacar a criminales a la calle, aliarse con ellos y cuestionamientos similares se dieron de manera constante. López Obrador dice que amnistía no es impunidad, habla de empezar procesos de reconciliación y de una consulta con expertos, incluso el Papa, para decidir al respecto. La amnistía tiene mucho sentido, si se explica y entiende bien. Considerando la reparación del daño y la perspectiva de la víctima, dialogar, mediar y contar con elementos de justicia alternativa y transicional para aquellos que, en razón de sus vulnerabilidades y contextos, han cometido delitos y han sido usados por el crimen, puede abonar en la reinserción, la resolución pacífica de conflictos e incluso en la reducción del crimen. Sin embargo, el candidato de Morena no logra explicarlo. Nadie le preguntó acerca de la Guardia Nacional ni de cómo piensa llevar a cabo las labores de inteligencia si quiere desaparecer el CISEN, que son algunas de las propuestas que más explicación requieren.



Aunque todos mencionan el tema de prevención, solo Anaya y López Obrador parecen considerarlo como un tema prioritario, aunque deben detallar y explicar cómo piensan dar tiros de precisión en la materia y a nivel presupuestal qué importancia tendrá. El candidato de Por México al Frente, propone un modelo dual, que incluye la parte reactiva, a través del desmantelamiento del crimen y fortalecimiento policíaco, por un lado y la prevención del delito, por el otro. El aspirante de Juntos haremos historia considera las causas del delito como factor relevante. A ambos les falta focalización. Ir a los lugares y poblaciones que conjuntan más factores de riesgo e interrumpir la inclusión de niños y jóvenes a las filas del crimen, a través de alternativas y políticas incluyentes y diferenciadas en materia económica, educativa y social, debe ser la tarea primordial. Tampoco debemos criminalizar la pobreza, el fenómeno violento es multifactorial, no hay causas lineales ni únicas. Distinguir la prevención del desarrollo social también es menester. Margarita Zavala habla de valores como si fuera sinónimo de prevención, siendo un concepto muy limitado de una política urgente. Meade menciona el concepto, pero no va más allá, y de hecho fue el secretario de Hacienda que eliminó el presupuesto del programa de prevención en este sexenio. Habla de un código penal único, de frenar armas, incautar bienes y mantener las fuerzas armadas en las calles. Insiste en su honestidad y mérito personal, pero esto no cubre las carencias que en este sentido tiene el partido y gobierno que representa. El Bronco propone acciones sin sentido como la mutilación a corruptos y la militarización de las prepas.



Margarita y Meade utilizan constantemente un lenguaje bélico como enfrentar, atacar, encarcelar y combatir. Sin embargo, pareciera que para ellos los criminales, una vez en prisión, desaparecen. Ante un sistema penitenciario rebasado y alejado de la reinserción, urge proponer políticas integrales de prevención terciaria para evitar la reincidencia y ninguno de los candidatos mencionó nada al respecto. Muchos son los retos que tenemos en materia de seguridad en nuestro país y es urgente que cualquiera que pretenda gobernarlo tenga un entendimiento integral y serio del tema.

Eunice Rendón es experta en seguridad y migración. Coordinadora de Agenda Migrante y Red VIRAL.