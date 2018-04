Natalie Portman afirma que no boicotea a Israel, sino la política de Netanyahu

La actriz Natalie Portman, en un acto en Los Ángeles el pasado mes de febrero. FREDERIC J. BROWN (AFP) | EPV

“Que nadie crea ni una palabra que no proceda directamente de mí”. La actriz y directora israelo-norteamericana Natalie Portman ha utilizado la red social de Instagram para devolver de revés las acusaciones de boicotear a Israel que le han llovido tras negarse a acudir a la entrega del premio Génesis, el ‘Nobel judío’, que le fue concedido en noviembre. “He decidido no asistir porque no quiero que parezca que apoyo a Benjamín Netanyahu, que iba a pronunciar un discurso en la ceremonia”, ha aclarado en un texto publicado en su cuenta en la red social gráfica en la madrugada de este sábado.

La ministra de Cultura israelí, Miri Regev, había acusado el viernes a Portman de haber seguido la deriva del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que propugna el aislamiento económico de Israel para forzarle a poner fin a la ocupación de territorios palestinos que ejerce desde 1967. “Me da pena que haya caído como una fruta madura en manos de los partidarios del BDS”, aseguró la ministra, apuntando a que había sido manipulada por el movimiento propalestino.

“No formo parte del BDS y no lo respaldo. Como muchos israelíes y judíos en todo el mundo, puedo criticar a los líderes de Israel sin boicotear a toda la nación”, replica en Instagram la galardonada con el Oscar en 2011 por su papel protagonista en Cisne Negro. “Israel fue creado hace exactamente 70 años como un refugio para las víctimas del Holocausto, pero el maltrato de aquellos que sufren las atrocidades actuales no casan con mis valores judíos”, remacha. “Porque me preocupo por Israel, tengo que plantar cara a la violencia, la corrupción, la desigualdad y el abuso de poder”.

La actriz alude sin nombrarla a la situación que se vive en la frontera de Gaza desde el 30 de marzo, cuando se inició una oleada de protestas que se ha cobrado la vida de 38 palestinos por disparos de las tropas israelíes y más de un millar han resultado heridos por munición real. La muerte de un tiro de un chico de 15 años conmocionó el viernes a la sociedad palestina. El representante de la ONU para Oriente Próximo, Nikolay Mladenov, ha reclamado una investigación. El enviado de la Casa Blanca a la región, Jason Greenblatt, lamentó en Twitter los hechos: “Lloramos la trágica pérdida de una vida joven, todos debemos proponernos evitar que haya más sufrimiento”.

Nacida en Jerusalén en 1981, Portman se mudó a los tres años con su familia a Estados Unidos. Ha obtenido el premio Génesis por una carrera artística que le llevó desde encarnar hace dos décadas a la reina Amidala en tres episodios de la serie de la Guerra de las Galaxias, hasta dirigir en 2015 en Israel Una historia de amor y oscuridad, basada en la novela homónima de Amos Oz. La ceremonia de entrega del galardón —dotado con dos millones de dólares (1,6 millones de euros)— prevista para el 28 de junio ha sido cancelada.

“Ella no se siente a gusto con la idea de tener que participar en actos públicos en Israel” en las actuales circunstancias y “no se encuentra en condiciones de asistir a la ceremonia con la conciencia tranquila”, había resumido la Fundación Premio Génesis las razones esgrimidas por la artista para cancelar su asistencia. Atribuido en el pasado al exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg o al también actor Michael Douglas, el Génesis reconoce trayectorias profesionales que “inspiran por su dedicación a la comunidad judía y a los valores judíos”.

Los organizadores aseguraron que respetaban “su derecho a estar públicamente en desacuerdo con las políticas del Gobierno israelí”, pero expresaron su temor a que su decisión acabase “politizando el carácter filantrópico del galardón”. Los premiados hacen siempre entrega de los fondos recibidos a obras sociales y caritativas. Portman se ha comprometido a donar los dos millones de dólares a ONG israelíes que defienden los derechos de las mujeres.

El Génesis le fue concedido a Portman por “su profunda conexión con las raíces judías e israelíes” y “por ejemplificar el carácter y los valores del pueblo judío de tenacidad, trabajo, búsqueda de la excelencia, curiosidad intelectual y deseo de contribuir a que el mundo sea un lugar mejor”. La artista comunicó su decisión de boicotear la entrega del galardón hace más de una semana, aunque solo se hizo pública al término de las celebraciones del 70º aniversario de la creación el Estado de Israel. “Echo de menos a mi familia y a mis amigos de Israel, su comida, sus libros, el arte, el cine, la danza…”, confiesa ahora la actriz y directora en su mensaje en Instagram.