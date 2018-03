Un republicano retira su candidatura tras llamar “lesbiana skinhead” a una alumna de Parkland

"Esa lesbiana cabeza rapada no me impresiona nada", escribió en Twitter Leslie Gibson, un candidato del Partido Republicano a las estatales de Maine (noviembre de 2018), sobre Emma González, la estudiante del instituto de Parkland que más visibilidad ha adquirido dentro del movimiento contra las armas que han impulsado alumnos de su colegio tras la matanza del 14 de febrero. Días después, este mismo viernes, Gibson, que ha recibido una avalancha de críticas, ha retirado su candidatura.

Gibson insultó también a través de la red social a otro estudiante activista de Parkland, David Hogg, de 17 años, al que llamó "idiota" y "mentiroso descarado". Hogg respondió con un tuit pidiendo que algún político republicano o demócrata entrase a competir con Gibson, que hasta entonces era el único candidato por su distrito electoral de Maine (al noreste, fronterizo con Canadá). Un demócrata y un republicano aceptaron su reclamo y presentaron su candidatura contra reloj el jueves, último día en que estaba permitido por la ley electoral.

Antes de retirarse de la carrera por el escaño, Gibson trató de dar marcha atrás borrando sus tuits y enviando una carta a González. "Me gustaría ofrecerte mi más sincera disculpa por como hablé de ti. Fue un error inaceptable. Tú estás haciendo una labor que es importante para ti. Quiero extenderte mi mano amistosa y mi comprensión".

El político republicano Leslie Gibson.

González, que ya tiene 1.240.000 seguidores en Twitter, captó la atención de los medios con un emotivo discurso contra las armas después de la masacre (17 muertos) a la que sobrevivió. Gibson la tildó de "skinhead [cabeza rapada]" por su característico corte de cabello al cero e hizo referencia a su orientación sexual en un sentido despectivo. En un artículo que escribió para Harper's Bazaar, González había escrito: "Me llamo Emma González. Tengo 18 años, soy cubana y bisexual. Soy tan indecisa que no soy capaz de elegir un color favorito, soy alérgica a 12 cosas distintas. Dibujo, pinto, hago crochet, coso y hago bordado –cualquier cosa productiva que pueda hacer con mis manos mientras veo Netflix–. Pero nada de eso importa ahora", arrancaba su texto, aludiendo a la terrible matanza.

Tras renunciar a las elecciones, sin embargo, Gibson no se ha mostrado arrepentido por su comportamiento. Ha dicho que lo hace por su familia y por su partido pero advirtiendo: "Yo no me aparto con la cabeza gacha. Me aparto con la cabeza alta". El nuevo candidato republicano por su distrito, Thomas Martin, ha comentado que los insultos de Gibson no expresan el sentimiento del Partido Republicano y ha tenido palabras de encomio para el movimiento de los estudiantes.

El próximo sábado, 24 de marzo, Emma González, David Hogg y otros cientos de estudiantes de Parkland encabezarán una manifestación en Washington contra las armas que se prevé masiva.