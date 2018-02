El atrevido baile de Trudeau que no ha gustado a todos

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha concluido este viernes un viaje a la India de una semana, en el que ha oficializado seis acuerdos bilaterales en los campos de información, energía, deportes, propiedad intelectual, educación superior y ciencia e innovación. Pero también ha tenido tiempo para el ocio. Anoche, durante una cena en la embajada de Canadá en Nueva Delhi protagonizó un baile de bhangra, una danza originaria de la región de Punjab, que ha despertado al mismo tiempo enfado y admiración.

Mientras que algunos internautas han aplaudido "los movimientos" del primer ministro, otros se lo han tomado como una expresión de los clichés sobre los ciudadanos de India. "Los indios no vivimos como si estuviéramos 24 horas en un plató de Bollywood", se ha quejado un tuitero. "No Trudeau, lo has hecho todo mal. Los indios no nos vestimos como si fuéramos a una boda todo el tiempo y no decimos 'Namastey' a cualquiera que nos encontramos por la calle", ha protestado otra mujer.

No ha sido la única polémica de su viaje. Según informa Efe, la embajada canadiense en Nueva Delhi invitó a una cena-recepción con Trudeau al independentista sij Jaspal Atwal. Atwal, con pasaporte canadiense, estuvo supuestamente involucrado en el intento de asesinato en 1986 en Canadá de un ministro del Estado nororiental indio de Punjab, bastión del sijismo y donde operan grupos que ansían la nación independiente de Jalistan ("tierra de los puros") para esta comunidad que cuenta con unos 20 millones de fieles en la India y una diáspora de otros cinco millones. El mandatario canadiense se disculpó diciendo que Atwal "nunca" debió haber recibido esa invitación, mientras el Gobierno indio intentó rebajar la tensión sobre el asunto.