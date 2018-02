Jornada sobre periodismo de la ‘Folha de São Paulo’, en directo

EL PAÍS

"Hay que confiar en que el periodismo de calidad va a sobrevivir; yo creo en ello", ha declarado el director de EL PAÍS, Antonio Caño. "Lo necesitamos y tenemos que guardarlo, adaptado a las tecnologías, a los usos y hábitos de nuestro tiempo. Más del 70% de los lectores de EL PAÍS lee las noticias en el móvil. Negar esa realidad es negarnos a cumplir con nuestra obligación de llegar a la mayor cantidad de gente posible".

Caño reconoce que las nuevas generaciones no tienen el hábito de leer el diario en papel, pero eso no significa que no se interesen por las noticias. "Lo que no les interesa es el papel", ha declarado. "Sería un error negarles la posibilidad de leer nuestro producto y nuestras noticias en otros formatos; sería limitarlo a un lujo para una minoría".

"Existe y seguirá existiendo lo más importante para la supervivencia de un periódico, un público interesado y necesitado de noticias, los lectores", ha apuntado. "La información seguirá existiendo, y seguirá existiendo el periodismo si no lo destruimos antes por pereza o por falta de ideas".