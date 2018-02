El partido de Leopoldo López llama al boicot de las presidenciales

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mercedes Aráoz, aseguró que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no podrá entrar al país andino ni tampoco sobrevolar su espacio aéreo para asistir a la VIII Cumbre de las Américas, que se celebra en Lima a mediados de abril. “No puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano. Él no puede entrar porque no está siendo bienvenido”, dijo después de que el mandatario amenazara con desoír el veto de la cita regional.