Ecuador busca una mediación para solucionar el caso de Assange

Ecuador estudia la posibilidad de solicitar una mediación internacional que dé salida al asilo de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se refugió en junio 2012 en la embajada del país en Londres. La situación del activista, que teme ser detenido por Reino Unido y deportado a Estados Unidos por la filtración de documentos militares y diplomáticos, se ha vuelto "no sostenible", según el Gobierno.

"Tenemos un enorme interés en lograr una solución definitiva para el caso Assange y, para que eso ocurra, estamos en permanente diálogo con el Gobierno de Reino Unido", mantuvo este martes la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, en un encuentro con la prensa extranjera en Quito, informa Efe. En este contexto, su departamento está explorando "varias opciones para encontrar una salida a esta situación".

Una de estas opciones consiste en una posible mediación internacional de alguna figura pública de reconocido prestigio o un Gobierno, una fórmula a la que tradicionalmente se ha recurrido en casos de asilo y para solventar conflictos diplomáticos. "Estamos explorando alternativas, pero creemos que realmente hay que empujar un poquito el asunto y buscar soluciones. Ninguna solución se logrará sin la cooperación internacional y sin la cooperación de Reino Unido que, además, se ha mostrado interesado en buscar una salida", agregó la canciller.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, habló en diciembre de este caso con EL PAÍS durante una entrevista realizada antes de su primer viaje oficial a España. Assange lleva meses interfiriendo en la crisis catalana, manifestando su apoyo al desafío independentista y cargando contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Le hemos recordado al señor Assange que no tiene por qué intervenir en la política ecuatoriana porque su estatus no se lo permite", dijo entonces Moreno. "Intervenir en la política ecuatoriana ni en la política de nuestros países amigos", precisó. "No tiene derecho a hacerlo y se ha comprometido a eso. Al señor Assange el Ecuador le proporcionó el asilo porque pensamos que realmente corría peligro su vida. Pero hay que recordarle que esta circunstancia, esa generosidad del pueblo ecuatoriano y su Gobierno bajo ninguna circunstancia le da derecho a intervenir en la política de países hermanos", le advirtió Moreno.