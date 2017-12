Dimite el ‘número dos’ del Gobierno británico por un escándalo de pornografía y acoso sexual

Damian Green, número dos de la primera ministra británica Theresa May, se vio forzado este miércoles a renunciar al cargo después de que una investigación concluyera que minitió sobre el material pornográfico hallado por la policía en su ordenador en 2008. Con su dimisión, la jefa del Gobierno pierde a su principal aliado y a uno de los miembros más proeuropeos del gabinete.

Nombrado el pasado junio primer secretario de Estado y ministro del gabinete, Green, de 61 años, también estaba siendo investigado por las alegaciones de acoso sexual denunciadas por la periodista Kate Maltby en 2015. El político conservador siempre ha negado esas acusaciones, pero la investigación interna del gabinete sí las considera “plausibles”.

En el caso de las miles de fotografías pornográficas detectadas en su ordenador por la policía, nueve años atrás, el informe sobre el comportamiento de Green concluye que el secretario de Estado respondió con una declaración “incorrecta y engañosa”. En otras palabras, que mintió al público y a los miembros del gobierno del que formaba parte hasta este miércoles.

El resultado de la investigación fue presentado este mismo miércoles a Theresa May, quien a su vez lo remitió al consejero independiente que asesora sobre los estándares de los ministros antes de pedir la cabeza de Green “con todo mi pesar”. En su carta de dimisión, el político se ha disculpado por sus acciones.

La responsable del informe, Sue Gray, no extrae conclusiones sobre si Green visionó los vídeos de tinte pornográfico ni si incurrió en una conducta inapropiada con la periodista que le denunció. Pero subraya las alegaciones contradictorias del político a la hora de responder a las acusaciones vertidas contra él. El ya ex número dos del Gobierno aseguró en su día no tener constancia del hallazgo de material indecente en el ordenador de su oficina parlamentaria, a pesar de que hacía años de que tanto él como su abogado lo sabían. Gray, en consecuencia, imputa a Green “falta de la honestidad que requiere el código ministerial”..

El exdetective escocés, Neil Lewis, confirmaba el pasado 1 de diciembre en una entrevista con la BBC que en el 2008 halló miles de fotografías pornográficas en el ordenador del secretario de Estado, durante el transcurso de una investigación sobre otro tema.