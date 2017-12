Protestas en Palestina, en vivo y directo

EL PAÍS

Manifestaciones en países árabes contra la decisión de Trump sobre Jerusalén

Miles de personas se manifestaron hoy en varios países árabes tras la oración del viernes para mostrar su rechazo a la decisión de este miércoles del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como la capital de Israel y de trasladar la embajada de EE UU a esta ciudad.

En Egipto, Jordania, Irak, Irán, Baréin, Sudán, Turquía o Túnez se organizaron marchas y concentraciones en las que repitieron eslóganes de rechazo al anuncio de Trump y se veían carteles en los que se pedía a los gobernantes árabes responder de manera firme a la política de EE UU.

"Con el espíritu y la sangre, no dejaremos que Jerusalén se vaya", "Jerusalén es árabe y seguirá siendo la capital eterna de Palestina y no de Israel", "Jerusalén para nosotros, no para los ocupantes" o "no a la judaización de Jerusalén", fueron algunos de los lemas que se escucharon en las distintas capitales árabes (EFE).