La discreción marca el primer encuentro de Obama con Macron en París

Pese a la gran química que desplegaron durante meses, Barack Obama y Emmanuel Macron nunca se habían visto cara a cara. Algo que enmendaron este sábado, con un encuentro privado y discreto en París, ciudad que el expresidente estadounidense ha revolucionado desde su llegada, en la noche del viernes, para una visita fugaz pero intensa que comenzó con una reunión con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo y que culminará con una conferencia privada en la que él es el orador principal.

Pasado el mediodía, Obama llegó al Elíseo en el mismo vehículo todoterreno con los cristales tintados que lleva usando desde su llegada a París. A pesar de que el entorno de Macron ha insistido en que se trataba de un “almuerzo privado”, el expresidente fue saludado por la guardia republicana que recibe a altos dignatarios a la entrada del palacio presidencial francés, según registraron las cámaras situadas a las puertas del Elíseo.

El de Obama fue uno de los respaldos que más celebró —y explotó— la campaña del entonces aspirante presidencial Macron. El expresidente estadounidense y el candidato al Elíseo hablaron por teléfono justo antes de la primera ronda electoral en Francia, a finales de abril. Y de cara a la segunda vuelta, donde Macron se enfrentaba a la líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, Obama hizo un gesto más contundente aún y publicó un vídeo en el que apoyaba explícitamente al líder de En Marche! que acabó conquistando el Elíseo.

Desde entonces Macron, que como Obama es un presidente joven que llegó con la promesa de algo nuevo y que busca ocupar el espacio internacional que tuvo el estadounidense, no ha dejado de mostrar que el demócrata constituye uno de los ejemplos para construir su presidencia. Como en el retrato oficial del presidente francés, que contiene múltiples referencias a los que Obama se hizo durante sus dos mandatos, su política de comunicación a través de las redes sociales o su intención —ya demostrada el pasado verano en Versalles— de pronunciar un discurso anual similar al del Estado de la Unión estadounidense.

Aun así, es más que probable que no haya ni siquiera una foto o un tuit de este esperado encuentro. El Elíseo ha insistido en que es un evento privado y no organizó ningún acceso para la prensa, que no obstante sigue a Obama desde que este llegó, la noche del viernes, a París y se instaló en un hotel del elegante VIII distrito de la capital.

Sin decirlo abiertamente, la intención es clara: puede que Macron tenga gran sintonía con Obama, pero con quien tiene que lidiar actualmente en la Casa Blanca es con el republicano Donald Trump, un presidente que ha demostrado una y otra vez ser más que susceptible con gestos como el de recibir a su predecesor en el Despacho Oval, cuyas políticas está deshaciendo.

Macron no ha ahorrado en gestos hacia el republicano, a quien sigue intentando ganar, entre otros, para la lucha contra el cambio climático de la que Trump se ha distanciado con su decisión de desligarse del Acuerdo de París, algo que el presidente francés ha criticado abiertamente, pero que a la par espera todavía poder revertir. Trump fue el invitado de honor en París para el desfile militar de la fiesta nacional francesa del 14 de julio, un raro honor con el que Macron buscó precisamente tender puentes con un aliado incómodo pero indispensable.

C'est un plaisir de rencontrer une nouvelle fois @barackobama, à l'occasion de sa venue à #Paris. Défenseur du #climat, il a toujours cru dans l'action des Maires et je l'en remercie. Nous avons convenu que @c40cities et @ObamaFoundation tisseront des liens sur ce sujet essentiel pic.twitter.com/KON6l191bd — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 2 de diciembre de 2017

Antes de partir hacia el Elíseo, Obama se reunió este sábado con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a quien ya había visto con anterioridad. El encuentro se centró en cuestiones sobre la lucha contra el cambio climático, según reveló Hidalgo en las redes sociales. En la agenda de Obama figura también un tercer encuentro, esta vez con el expresidente francés François Hollande.

“Creo que lo que hicimos con Obama durante fue útil para el mundo”, dijo el expresidente socialista al diario Le Figaro. “Puede que no estuviéramos de acuerdo en todo, pero lo estuvimos sobre lo esencial”, agregó en referencia tanto a puntos en común, como el Acuerdo de París, como a motivos de discordia, como fue la guerra en Siria. Según adelantó Hollande, en su encuentro, en un lugar no revelado, ambos intercambiarán también opiniones sobre sus respectivas fundaciones.

Entre tanta reunión con antiguos y nuevos inquilinos del Elíseo, es de notar la ausencia en la agenda de Obama de un encuentro con otro de los presidentes franceses con quienes coincidió durante su mandato, el conservador Nicolas Sarkozy, con quien sin embargo el demócrata nunca tuvo una gran sintonía.

Pese a la abundancia de citas políticas, el motivo de la visita parisina de Obama es privado: será el orador principal de la reunión de Les Napoleons, una especie de “club de líderes”, como lo denomina la prensa francesa, que reúne a dirigentes empresariales y personalidades del mundo de la comunicación y la publicidad. El de conferenciante es uno de los nuevos papeles de Obama, que llegó a París procedente de Nueva Delhi, donde también habló ante jóvenes dirigentes empresariales, y tiene prevista la semana que viene una cita más de este tipo en Chicago, en el Club Económico de la que es su ciudad de adopción.