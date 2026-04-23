Una experiencia inmersiva para redefinir el automóvil como espacio vital

Lexus estrena la instalación inmersiva “SPACE” en la Semana del Diseño de Milán 2026, una experiencia que reflexiona sobre el concepto de espacio y la transformación del concepto de movilidad.

El automóvil del futuro se encuentra en un momento de transformación. La nueva era de la movilidad apunta a una mayor libertad de movimientos y una mejora en el estilo de vida, un ecosistema en el que el trabajo, la vida personal y el transporte estén interconectados de manera más fluida. En ese contexto, el coche se convierte en un espacio en el que confluyen todas esas necesidades e intereses. Un lugar en el que confluyen tecnología, diseño e innovación, un cruce de caminos que Lexus lleva transitando desde hace décadas. Prueba de ello es “SPACE”, la instalación inmersiva que la firma japonesa presentará en la Semana del Diseño de Milán 2026.

La instalación, que se mostrará entre el 21 y el 26 de abril en el espacio Superstudio Più, uno de los epicentros del circuito creativo milanés, se aleja del concepto tradicional de exposición para plantear una experiencia sensorial en torno al futuro de la movilidad. Tomando como partida su modelo Lexus LS Concept, se construye una reflexión sobre el concepto de espacio, qué supone en nuestras vidas y dónde se encuentran los límites entre las distintas facetas de la misma. Esa evolución que vive el automóvil le hace estar en el centro de todas esas necesidades, convirtiéndose en un espacio que se reimagina más allá de ser un mero medio de transporte. Un lugar híbrido, flexible y adaptativo donde confluyen trabajo, ocio y movilidad.

“SPACE” juega con distintos elementos como la luz y el sonido para crear una narrativa visual, de manera que el visitante pueda experimentar un entorno que responde a su presencia y que invita a la reflexión sobre los lugares que habitamos.

Diseño colaborativo

Junto a “SPACE”, Lexus presentará en la Semana del Diseño de Milán 2026 cuatro instalaciones desarrolladas en el marco de Discover Together, un programa lanzado en 2025 que reúne a diseñadores emergentes con equipos creativos de la marca. En esta ocasión, estarán presentes las obras de cuatro creadores de distintas áreas, desde artistas japoneses especializados en instalaciones sensoriales hasta estudios europeos centrados en arquitectura, moda o diseño visual. A partir de la base del Lexus LS Concept, cada uno de ellos interpreta diferentes aspectos del automóvil.

De esta forma, el cineasta Kyotaro Hayashi y la directora artística Yumi Kurotani han formado un dúo creativo que trabaja con la luz y el sonido, el espacio y las texturas de distintos materiales físicos. Ellos utilizan todos estos elementos para crear experiencias centradas en la belleza y la sensibilidad. El estudio italiano Gaurdini Ciuffreda, formado por diseñadores emergentes, se especializa en la sostenibilidad y los materiales naturales. Para la ocasión, han creado una instalación que invita a la experiencia sensorial y al compromiso.

Por su parte, Random Studio, con sedes en Ámsterdam y París, se especializan en diseñar experiencias en torno al espacio, buscando la sorpresa en el espectador e invitando a la interacción. Por último, el equipo de diseño de Lexus se ha aliado con maestros de la artesanía japonesa que trabajan materiales como la madera o la piedra para dar forma a creaciones que unen tradición y futuro.