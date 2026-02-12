Ir al contenido
Rusowsky, sobrenatural

El artista que desbancó a Rosalía del número uno protagoniza nuestra portada de febrero

Adrián González-Cohen

Hace frío ahí fuera y en la portada de ICON también. El chico tímido de Fuenlabrada que colgaba canciones tristes grabadas en su cuarto, de ascendencia medio bielorrusa y medio vallisoletana, es ahora una estrella y ocupa la portada y el reportaje central de ICON en febrero. No está solo: le acompañan Barry B o Paul Dano y reportajes sobre la nueva hornada de pop “pijo” y el Pub Gaudí, uno de los últimos de su especie en un Madrid en pleno proceso de autofagotización. Y, por supuesto, como todos los febreros, la guía en exclusiva del Madrid Design Festival 2026. Todo esto y más, en el ICON de febrero, ya en los quioscos.

